Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Ранее стало известно о повышении цен на продукты питания в Ростовской области.
Так, по данным Ростовстата, в марте 2023 года по сравнению с декабрем продукты выросли в цене на 2,8%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 19%.
Яйца выросли в цене на 13%, масло — 1%, также изменилась в большую сторону стоимость молока и рыбы.
«Основная причина подорожания продуктов – последствия санкций, введенных против России в западных странах. Из-за них у отечественных производителей возникли проблемы с оборудованием, поставками необходимых ингредиентов», - считает эксперт.
Экономист Миронова добавила, что проблемы с ввозом импортных компонентов – не единственная причина подорожания продуктов.
«У нас в области активно развивается агропромышленность и, конечно, она сильно зависит от импорта в плане технического оснащения и химической промышленности. Но вместе с этим от наших производителей отказались их потребители их продукции за рубежом. Теперь им нужно сбывать избыток товара на внутреннем рынке, потребители у нас такой объем не осиливают и, чтобы не терять прибыль, производители завышают цену», - объясняет экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пасхальные куличи в Ростове подорожали до 2 тысяч рублей.