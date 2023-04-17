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Экономист рассказал, почему в Ростовской области резко подорожали продукты

17 апреля 2023, 14:09
Фото: 1MI
Экономист рассказал, почему в Ростовской области резко подорожали продукты
Продукты в ростовских магазинах подорожали из-за западных санкций, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Ранее стало известно о повышении цен на продукты питания в Ростовской области.

Так, по данным Ростовстата, в марте 2023 года по сравнению с декабрем продукты выросли в цене на 2,8%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 19%.

Яйца выросли в цене на 13%, масло — 1%, также изменилась в большую сторону стоимость молока и рыбы. 

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«Основная причина подорожания продуктов – последствия санкций, введенных против России в западных странах. Из-за них у отечественных производителей возникли проблемы с оборудованием, поставками необходимых ингредиентов», - считает эксперт.

Экономист Миронова добавила, что проблемы с ввозом импортных компонентов – не единственная причина подорожания продуктов.

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«У нас в области активно развивается агропромышленность и, конечно, она сильно зависит от импорта в плане технического оснащения и химической промышленности. Но вместе с этим от наших производителей отказались их потребители их продукции за рубежом. Теперь им нужно сбывать избыток товара на внутреннем рынке, потребители у нас такой объем не осиливают и, чтобы не терять прибыль, производители завышают цену», - объясняет экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пасхальные куличи в Ростове подорожали до 2 тысяч рублей.

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