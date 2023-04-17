«У нас в области активно развивается агропромышленность и, конечно, она сильно зависит от импорта в плане технического оснащения и химической промышленности. Но вместе с этим от наших производителей отказались их потребители их продукции за рубежом. Теперь им нужно сбывать избыток товара на внутреннем рынке, потребители у нас такой объем не осиливают и, чтобы не терять прибыль, производители завышают цену», - объясняет экономист.