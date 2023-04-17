ЕР проведёт «Диктант Победы» в России и за ее пределами

Поддержать эту акцию в пятый раз помогут «Волонтеры Победы» не только в России, но и в других странах. «Мы планируем привлечь около 20 000 волонтеров. Также они помогут провести „Диктант Победы“ в четырех новых регионах. Важно, что в этом году вопросы коснутся Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от фашистов, прорыва блокады Ленинграда», — отметила председатель движения «Добровольцы Победы» Ольга Занко.