ЕР проведёт «Диктант Победы» в России и за ее пределами

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Количество площадок «Диктанта Победы» — сейчас их уже более 22 тысяч — больше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память» и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«С каждым годом количество региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые участвуют в диктанте, увеличивается в геометрической прогрессии. И вопросы, которые затрагиваются в тестах диктанта, очень актуальны», — сказал он.
Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. В Донбассе будет организовано более 120 площадок «Диктанта Победы».
Принять участие в мероприятии можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов — 20 на общую военно-историческую тематику и 5 — на региональную. Вопросы для региональной части диктанта составили историки и представители патриотических общественных объединений из 18 стран. В этом году Шри-Ланка впервые присоединится к «Диктанту Победы», сообщает сайт партии ER.RU.
Поддержать эту акцию в пятый раз помогут «Волонтеры Победы» не только в России, но и в других странах. «Мы планируем привлечь около 20 000 волонтеров. Также они помогут провести „Диктант Победы“ в четырех новых регионах. Важно, что в этом году вопросы коснутся Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от фашистов, прорыва блокады Ленинграда», — отметила председатель движения «Добровольцы Победы» Ольга Занко.
«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой мероприятия традиционно станет Музей Победы в Москве.
В Ростовской области «Диктант Победы» всегда вызывает большой интерес, в первую очередь учащейся молодежи и волонтеров. На приглашение поучаствовать в акции откликаются подразделения органов Министерства обороны РФ, МЧС и Росгвардии, общественные организации.
Об этом рассказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» в Ростовской области, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Олег Соловьев.
«Акция стала народной. Это действительно так. В нашей Ростовской области из года в год открывается большое количество площадок „Диктанта Победы“, куда приходят сотни людей, а еще больше отвечают на вопросы через платформу акции. Тем отраднее, что представители Дона входят в число федеральных победителей, которых награждают в Историческом музее в Москве», — рассказал Олег Соловьев.
Добавим, к настоящему времени на Дону уже сформированы более 650 площадок акции. Они будут организованы на территориях музейного комплекса «Самбекские высоты», мемориала «Змиевская балка», Донской государственной публичной библиотеки, а также в образовательных учреждениях, носящих имена героев ВОВ, городских и сельских музеях, занимающихся сохранением памяти о Великой Отечественной войне.