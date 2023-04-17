Есть ли у ростовских дорог шанс на ремонт и через какой ужас проходят водители

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
О существующих в дорожной отрасли Ростовской области проблемах, которые длительное время не получается решить, напомнил произошедший в конце марта транспортный коллапс, заставивший тысячи людей ночевать в своих автомобилях. Хотя регион и до этого пользовался дурной славой у водителей большегрузов и туристов, которые заявляли о страданиях при поездках по М-4 «Дон» и по местным дорогам.
Традиционно каждое лето появляются огромные пробки из желающих добраться до Черноморского побережья или вернуться домой. Но своеобразный антирекорд был побит в конце марта этого года, когда выпавший снег спровоцировал затор длиной более 100 километров, из-за чего водители не смогли попасть домой и ночевали прямо на трассе.
Власти обвинили в случившемся дорожников, но подобные ситуации только меньшего масштаба происходили и ранее. В 2020 году разгорелся скандал с участием компании «Т-Транс», являющейся основным подрядчиком регионального Минтранспорта.
По данным системы «Спарк», организация, которую открыли в 2020 году, успела получить контракты на сумму 29 миллиардов рублей. Учредителем выступила 73-летняя Лариса Куц — однофамилица на тот момент министра строительства региона Сергея Куца. Эксперты провели анализ и выяснили, что закупки проводятся по одному сценарию, когда участниками становятся еще две компании, но не пытаются перебить цену, предложенную «Т-Трансом».
А позже ФАС заподозрила в картельном сговоре на торгах пять компаний, в том числе вышеназванный «Т-Транс». Теперь, кстати, его учредителем является Павел Рогачкин — зять Ларисы Куц, который владеет и имеет доли в 20 фирмах, связанных с дорожным строительством.
Дальше больше. В 2021 году не удалось освоить 390 миллионов рублей на ремонт дорог в муниципалитетах, а так же нанесение разметки. Власти тогда обвинили во всем чиновников на местах, не успевших оформить документы.
Не обошлось без скандалов и в прошлом году, когда антимонопольщики выявили сговор на дорожных торгах между ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель». Первой компанией руководил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.
Кроме того ФАС в суде доказала сговор властей и подрядчика при реконструкции моста на улице Малиновского. А в марте 2023 года антимонопольная служба снова заявила о себе и сообщила о сговоре при распределении 24 миллиардов рублей, часть из которых выделили в рамках нацпроекта. В этой схеме фигурировали уже известные всем компании, а сама ситуация привела к ограничению конкуренции в 121 аукционе по выбору подрядчика для дорожных работ в трех регионах.
Если вернуться к недавнему мартовскому транспортному коллапсу, то итогом разборов стало перекладывание вины на госкомпанию «Автодор». Владимир Окунев заявил, что трасса на территории вверенного ему региона содержится хуже, чем в соседних субъектах. Хотя выглядит странно, что собственник у дорог один, но в других субъектах всех хорошо, а на Дону — нет.
Казалось бы, состоянию дорог сейчас должны уделять самое пристальное внимание, так как по ним везут все гуманитарные и строительные грузы в Донбасс, но как бы не так. Жители региона ежедневно жалуются на плачевное состояние проезжей части, в том числе из-за ям, но ничего добиться не могут.