Есть ли у ростовских дорог шанс на ремонт и через какой ужас проходят водители

Кроме того ФАС в суде доказала сговор властей и подрядчика при реконструкции моста на улице Малиновского. А в марте 2023 года антимонопольная служба снова заявила о себе и сообщила о сговоре при распределении 24 миллиардов рублей, часть из которых выделили в рамках нацпроекта. В этой схеме фигурировали уже известные всем компании, а сама ситуация привела к ограничению конкуренции в 121 аукционе по выбору подрядчика для дорожных работ в трех регионах.