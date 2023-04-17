Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Речь идет о «Ростовском кольце», в рамках которого атлеты пробегут практически через все районы города. В эти периоды будут перекрывать движение для водителей.
В рамках первого этапа, который начнется в 09.00 мск на Театральной площади, участники добегут до «Ростов-Арены». Второй этап начнется через 30 минут, после чего ростовчане пробегут до парка имени Собино к 11.15 мск.
С 13.05 до 14.00 мск спортсмены преодолеют дистанцию от площади Гагарина к площади Воинской Славы по улицам Варфоломеева, Чехова, Текучева, 1-й Конной Армии, проспектам Сельмаш и Шолохова. А после этого они вернутся на Театральную площадь.
Напомним, что в Ростове ограничат движение на Театральной площади и Большой Садовой 1 мая.