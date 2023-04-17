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Какие улицы перекроют в Ростове-на-Дону 23 апреля из-за забега

17 апреля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Какие улицы перекроют в Ростове-на-Дону 23 апреля из-за забега
В Ростове-на-Дону 23 апреля будут перекрывать движение из-за проведения спортивного мероприятия, сообщили в мэрии.

Речь идет о «Ростовском кольце», в рамках которого атлеты пробегут практически через все районы города. В эти периоды будут перекрывать движение для водителей.

В рамках первого этапа, который начнется в 09.00 мск на Театральной площади, участники добегут до «Ростов-Арены». Второй этап начнется через 30 минут, после чего ростовчане пробегут до парка имени Собино к 11.15 мск.

В Ростове ограничат движение на Театральной площади и Большой Садовой 1 мая
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Фото: rostov-koltso.ru

С 13.05 до 14.00 мск спортсмены преодолеют дистанцию от площади Гагарина к площади Воинской Славы по улицам Варфоломеева, Чехова, Текучева, 1-й Конной Армии, проспектам Сельмаш и Шолохова. А после этого они вернутся на Театральную площадь.

Напомним, что в  Ростове ограничат движение на Театральной площади и Большой Садовой 1 мая.

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