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Конноспортивный комплекс на левом берегу Дона появится до 2035 года

17 апреля 2023, 07:12
Фото: 1MI
Конноспортивный комплекс на левом берегу Дона появится до 2035 года
В Ростове-на-Дону в левобережной части города до 2035 года появится конноспортивный комплекс, сообщают СМИ.

Это предусмотрено генеральным планом и стратегией социально-экономического развития города. Первая информация об этом проекте появилась еще в 2015 году, объем инвестиций на тот момент оценили в 1,1 миллиарда рублей.

По данным РБК, в 2017 году стало известно, что планируется вложить 1,9 миллиарда рублей, а начало строительства проекта было намечено не ранее 2019 года.

В мае 2019 года Минстрой региона провел тендер на инженерную подготовку территории левобережной части, средства на который планировалось выделить из бюджета региона. Формально конкурс признали несостоявшимся, так как участником стала одна компания — «Дормостпроект».

Ранее ростовчане запросили у губернатора, сколько школ запланировали под застройку города.

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