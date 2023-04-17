На конкурсе «Смарт Диалог» представят лучшие управленческие практики в России

Как заявил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, задача конкурса в том, чтобы найти лучшие управленческие кейсы, которые помогут руководителями регионов развивать вверенную им территорию. По его словам, сегодня субъекты РФ должны не ждать поступательного развития, а внедрять, распространять успешные управленческие решения своих коллег. Табак подчеркнул, что каждый регион может выступить драйвером развития государства.