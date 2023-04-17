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На конкурсе «Смарт Диалог» представят лучшие управленческие практики в России

17 апреля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог». На нем выберут эффективные решения в области здравоохранения, социальной политики и образования.

Как сообщает interfax-russia.ru, заявки принимаются до 18 июня на сайте платформы «Смартека».

Организаторы конкурса - Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы» при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России.

Как заявил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, задача конкурса в том, чтобы найти лучшие управленческие кейсы, которые помогут руководителями регионов развивать вверенную им территорию. По его словам, сегодня субъекты РФ должны не ждать поступательного развития, а внедрять, распространять успешные управленческие решения своих коллег. Табак подчеркнул, что каждый регион может выступить драйвером развития государства.

«Мы живем в период, когда особенно важно единение не только граждан, но и всех субъектов России», — добавил он.

Директор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что конкурс поможет новым идеям найти применение по всей стране и изменить жизнь людей к лучшему. Проекты должны повысить качество жизни россиян, помочь им решить бытовые  проблемы, например устройство  ребенка в школу или детский сад, получение качественной медицинской помощи, применение различных цифровых сервисов, и другие вопросы.

На конкурсе расскажут об уже реализованных проектах в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика». Всего представлено 13 номинаций. Лучшие практики вынесут на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, реализацию которых хотели бы увидеть у себя в регионе.

По данным «Диалога», в прошлом году через интернет поступило более 780 тыс. обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики. Эти сферы регулярно входят в первую десятку по количеству обращений граждан.

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