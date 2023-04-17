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Пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове

17 апреля 2023, 17:48
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове
В Ростове 17 апреля в массовом ДТП с тремя автомобилями пострадал человек, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 17 апреля, в 14.25 мск в Ростове на улице Фурмановской, 78 произошла авария с участием трех иномарок.

По предварительной информации, 57-летний водитель Mazda CX-5 не предоставил преимущество Kia Cerato, за рулем которой находился 49-летний водитель. Автомобили столкнулись на перекрестке, после чего Mazda врезался во встречный  Volkswagen Tiguan, им управлял 60-летний водитель.

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После последнего удара Mazda отбросило на бордюр, и автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир Mazda CX-5, которого доставили в больницу с различными травмами.

Ранее в Ростовской области два человека погибли в огне после столкновения двух автомобилей.

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