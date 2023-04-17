Пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове

По предварительной информации, 57-летний водитель Mazda CX-5 не предоставил преимущество Kia Cerato, за рулем которой находился 49-летний водитель. Автомобили столкнулись на перекрестке, после чего Mazda врезался во встречный Volkswagen Tiguan, им управлял 60-летний водитель.