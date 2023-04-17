Пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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В понедельник, 17 апреля, в 14.25 мск в Ростове на улице Фурмановской, 78 произошла авария с участием трех иномарок.
По предварительной информации, 57-летний водитель Mazda CX-5 не предоставил преимущество Kia Cerato, за рулем которой находился 49-летний водитель. Автомобили столкнулись на перекрестке, после чего Mazda врезался во встречный Volkswagen Tiguan, им управлял 60-летний водитель.
После последнего удара Mazda отбросило на бордюр, и автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир Mazda CX-5, которого доставили в больницу с различными травмами.
Ранее в Ростовской области два человека погибли в огне после столкновения двух автомобилей.