РЭО объявил о привлечении 366 млрд рублей через выпуск зеленых облигаций

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Организатором мероприятия выступили ППК «Российский экологический оператор» и рейтинговое агентство «Эксперт-РА».
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о главных достижениях 2022 года, связанных с поддержкой инвестпроектов по созданию объектов по обращению с отходами. Это моменты, определяющие формат работы над проектами с привлечением средств оператора за счет выпуска зеленых облигаций. Чтобы создать к 2030 году необходимые мощности, требуется 535 миллиардов рублей инвестиций. Проекты с участием РЭО оцениваются в 465 миллиардов рублей. Основная часть из них, 366 миллиардов, будет привлечена за счет средств от выпуска зеленых облигаций.
По словам Буцаева, в 2023 году посредством данного механизма было профинансировано два инвестпроекта общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Речь идет о комплексах по переработке отходов, которые строятся в Ленинградской и Тульской областях. Эмиссия облигаций будет осуществляться по мере подготовки и анализа инвестпроектов. Глава РЭО напомнил, что компания работает с крупнейшими игроками отрасли. До конца 2024 года оператор планирует предоставить финансирование в размере не менее 100 миллиардов рублей на эти цели.
Буцаев уточнил, что Российский экологический оператор может выпускать собственные ценные бумаги, купон по которым субсидируется за счет средств федерального бюджета в размере 90% от ключевой ставки Центробанка. Данный инструмент РЭО позволяет профинансировать до 95% от стоимости инвестпроекта по ставке 5 - 6% годовых. Заем предоставляется на период до 12 лет.
До конца апреля наблюдательный совет РЭО вынесет на рассмотрение еще пять выпусков на 10,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для строительства объектов в Подмосковье и Ленобласти. Общий объем облигационных выпусков в текущем году составит порядка 60 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин.
Участники конференции представили результаты исследования российского рынка ESG-финансирования. Своим опытом поделились директора и эксперты по устойчивому развитию, корпоративным финансам и связям с инвесторами, представители предприятий - лидеров на рынке ESG, а также лица, руководящие работой по взаимодействию с партнерами и финансовыми институтами, директора по развитию бизнеса.