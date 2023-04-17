РЭО объявил о привлечении 366 млрд рублей через выпуск зеленых облигаций

По словам Буцаева, в 2023 году посредством данного механизма было профинансировано два инвестпроекта общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Речь идет о комплексах по переработке отходов, которые строятся в Ленинградской и Тульской областях. Эмиссия облигаций будет осуществляться по мере подготовки и анализа инвестпроектов. Глава РЭО напомнил, что компания работает с крупнейшими игроками отрасли. До конца 2024 года оператор планирует предоставить финансирование в размере не менее 100 миллиардов рублей на эти цели.