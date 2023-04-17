Европейская организация по безопасности аэронавигации(Eurocontrol) сообщила, что аэропорт Платов и еще 10 аэровокзалов юга России не смогут возобновить пассажироперевозки вплоть до 2029 года, хотя прошлогодний прогноз включал в себя ограничения полетов гражданской авиации только до 2028 года.