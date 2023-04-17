Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Ассоциация туроператоров России поделилась новым прогнозом Евросоюза, согласно которому существует возможность, что аэропорт Платов останется закрытым ближайшие шесть лет.
Европейская организация по безопасности аэронавигации(Eurocontrol) сообщила, что аэропорт Платов и еще 10 аэровокзалов юга России не смогут возобновить пассажироперевозки вплоть до 2029 года, хотя прошлогодний прогноз включал в себя ограничения полетов гражданской авиации только до 2028 года.
Отчет европейских специалистов не предполагает, что к концу семилетнего периода Украина или приграничные к ней российские территории смогут вернуться к штатному режиму работы воздушного транспорта. Такие же ограничения распространяются и на воздушное пространство Белоруссии и Молдовы.
Обращаем внимание, что этот прогноз основан исключительно на выводах Евроконтроля и специалистов европейской авиации, а потому не исключено, что возобновление рейсов из Платова произойдет намного раньше предсказанного срока.
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