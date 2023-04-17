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Ростовчанин топором разбил машину после автоаварии

17 апреля 2023, 05:47
Фото: 1mi

В Ростове на Северном во время конфликта автомобилист разбил машину топором 16 апреля

Житель Ростова-на-Дону совершил ДТП, после чего разбил чужой автомобиль топором, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, ростовчанин врезался в машину, у которой были включены аварийные сигналы, после чего бегал с ножом за владельцем транспорта. А далее он схватил топор и разбил им чужой автомобиль.

«Весеннее обострение или праздник удался», — написал автор.

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Пользователей в комментариях удивил поступок нападавшего и они предположили, что он в тот момент был пьяным.

«Видимо, деньги есть, чтобы утром купить новую машину», — написали ростовчане.

«Ну неплохие деньги у него должны быть, так как это Lexus и не самый старый», — заявили горожане.

Ранее расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове.

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