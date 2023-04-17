Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По их словам, ростовчанин врезался в машину, у которой были включены аварийные сигналы, после чего бегал с ножом за владельцем транспорта. А далее он схватил топор и разбил им чужой автомобиль.
«Весеннее обострение или праздник удался», — написал автор.
Пользователей в комментариях удивил поступок нападавшего и они предположили, что он в тот момент был пьяным.
«Видимо, деньги есть, чтобы утром купить новую машину», — написали ростовчане.
«Ну неплохие деньги у него должны быть, так как это Lexus и не самый старый», — заявили горожане.
Ранее расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове.