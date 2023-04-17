Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники объявил, что полиция проверяет депутата Петра Пятибратова по подозрению в вооруженном ограбления сотрудника компании по ремонту дорог.
По предварительной информации, полученной от авторов канала, полиция Неклиновского района расследует инцидент после заявления сотрудника дорожной компании. Потерпевший утверждает, что между ним и Пятибратовым якобы вспыхнул конфликт, в результате которого депутат достал пистолет и, угрожая оружием, отнял у него два мобильных телефона Xiaomi.
Информация пока не получила официального подтверждения в официальных органах власти, корреспондент RostovGazeta пытается связаться с Пятибратовым для получения подтверждения или опровержения слухов о произошедшем и уточнения обстоятельств происшествия.
Ранее ростовский депутата Пятибратов выступил против проверки людей, имеющих ограничения к службе.