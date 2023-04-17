По предварительной информации, полученной от авторов канала, полиция Неклиновского района расследует инцидент после заявления сотрудника дорожной компании. Потерпевший утверждает, что между ним и Пятибратовым якобы вспыхнул конфликт, в результате которого депутат достал пистолет и, угрожая оружием, отнял у него два мобильных телефона Xiaomi.