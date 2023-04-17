«РТК-Солар»: современные хакеры достигают цели за 7 дней

Налицо не только количественный рост атак, но и их усложнение. В то время как преступность в этой сфере интегрируется и совершенствует свои инструменты, киберзащита многих организаций все еще остается недостаточной. На основе проведенных за год (март 2022 — март 2023) расследований, было разобрано 40 успешных атак, связанных с проникновением в ИТ-инфраструктуру крупнейших российских организаций из госсектора, промышленности, энергетики, ритейла, телекома, СМИ и финансов. Как выяснилось, киберпреступники специализируются в основном на шифровании данных для получения выкупа, кибершпионаже и хактивизме. Последний стал «рекордсменом года» — количество подобных кейсов выросло в 5 раз. Хактивисты намеренно выбирали в качестве жертв известные организации из госсектора, СМИ, финансов, телекома и др.