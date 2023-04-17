«РТК-Солар»: современные хакеры достигают цели за 7 дней

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
А ведь всего пару лет назад на это требовалось несколько месяцев — такой вывод следует из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов SolarJSOCCERT компании «РТК-Солар».
Налицо не только количественный рост атак, но и их усложнение. В то время как преступность в этой сфере интегрируется и совершенствует свои инструменты, киберзащита многих организаций все еще остается недостаточной. На основе проведенных за год (март 2022 — март 2023) расследований, было разобрано 40 успешных атак, связанных с проникновением в ИТ-инфраструктуру крупнейших российских организаций из госсектора, промышленности, энергетики, ритейла, телекома, СМИ и финансов. Как выяснилось, киберпреступники специализируются в основном на шифровании данных для получения выкупа, кибершпионаже и хактивизме. Последний стал «рекордсменом года» — количество подобных кейсов выросло в 5 раз. Хактивисты намеренно выбирали в качестве жертв известные организации из госсектора, СМИ, финансов, телекома и др.
54% таких проникновений обусловлено использованием хакерами наиболее уязвимых мест в сервисах, доступных из интернета. Самый ярким примером стал ProxyLogon (критическая уязвимость 2021 года в MicrosoftExchangeServer). В расследованиях SolarJSOCCERT проанализированы случаи взломов таких популярных сервисов, как Apache, OracleWebLogicServer, Bitrix. В отчете впервые «высветился» новый тренд сезона: атаки через подрядчиков использовались чаще, чем заражение через классический фишинг. На этом фоне крупные компании уже усилили киберзащиту (в том числе и от рассылки вредоносов через почту).
— За последний год мы увидели, что внимание киберпреступников теперь привлекает вся российская ИТ-инфраструктура, а не отдельные ее сегменты. Выросла активность прогосударственных APT-группировок. Их интересы уже давно не ограничиваются федеральными и региональными органами власти. Атаки усиливаются, а квалификация хакеров растет. Все это говорит о том, что защита от кибератак становится приоритетом для всех сфер и отраслей, — прокомментировал руководитель центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» Игорь Залевский.