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Стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги

17 апреля 2023, 15:13
Фото: syria.mil.ru
Стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги
Военный комиссар Москвы Максим Локтев объявил, когда жители Ростовской области и других регионов страны начнут получать электронные повестки через Госуслуги, подробностями поделился портал ТАСС.
Сюжет
Армия РФ

В понедельник, 17 апреля, во время интервью порталу «Московский комсомолец» военком Москвы Максим Локтев объявил, что призывники начнут получать электронные повестке о явке в военкомат уже этой весной — в рамках призыва.

Система будет запущена в тестовом режиме, благодаря чему военные комиссары смогут присылать уведомления через Госуслуги, SMS-оповещения, а также в телефонном режиме.

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«Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый», — цитирует Локтева Telegram-канал ТАСС.

Ранее юрист Габович рассказал, как изменилась система выдачи повесток в 2023 году.

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