Стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В понедельник, 17 апреля, во время интервью порталу «Московский комсомолец» военком Москвы Максим Локтев объявил, что призывники начнут получать электронные повестке о явке в военкомат уже этой весной — в рамках призыва.
Система будет запущена в тестовом режиме, благодаря чему военные комиссары смогут присылать уведомления через Госуслуги, SMS-оповещения, а также в телефонном режиме.
«Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый», — цитирует Локтева Telegram-канал ТАСС.
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