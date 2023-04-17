Tele2 использует технологии big data в корпоративном обучении сотрудников

На этапе тестирования рекомендательной модели специалисты big data Tele2 разделили пользователей учебного портала на две группы. Первая группа — сотрудники, которые уже успели пройти минимум 2 курса, помимо обязательного обучения. Рекомендательный сервис анализирует их предпочтения и выбор коллег и выдает подборку курсов, потенциально интересных для пользователя. Вторая группа — сотрудники, которые активно не взаимодействовали с платформой или прошли только вводные курсы. Такие пользователи получили набор с предложениями о том, что могло бы им понравиться: новинки, популярный контент и то, что проходили коллеги по функции.