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В 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак

17 апреля 2023, 10:10
Фото: 1MI
В 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который в этом году будет заниматься отловом бездомных животных, говорится на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает центр управления численностью безнадзорных животных, а начальная цена контракта составляет почти 1,7 миллиона рублей. Победитель станет известен 20 апреля. 

Всего в рамках контракта предстоит отловить 435 собак с территории города. Речь идет об отлове и транспортировке животных, у которых нет хозяев. 

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Отмечается, что работы будут проведены в 2023 году. 

Ростовская зоозащитница Гурьева рассказала, как спасти собаку от догхантеров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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