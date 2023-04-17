Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Заказчиком выступает центр управления численностью безнадзорных животных, а начальная цена контракта составляет почти 1,7 миллиона рублей. Победитель станет известен 20 апреля.
Всего в рамках контракта предстоит отловить 435 собак с территории города. Речь идет об отлове и транспортировке животных, у которых нет хозяев.
Отмечается, что работы будут проведены в 2023 году.
Ростовская зоозащитница Гурьева рассказала, как спасти собаку от догхантеров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.