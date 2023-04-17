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В Ростове 17 апреля навели понтонный мост на Зеленый остров

17 апреля 2023, 16:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове 17 апреля навели понтонный мост на Зеленый остров
В Ростове понтонный мост на Зеленый остров начал работу в штатном режиме с 17 апреля, об этом объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в понедельник, 17 апреля, власти города получили заключение о том, что понтонный мост на Зеленый остров соответствует правилам пользования переправами и наплавными мостами в России.

Зеленый остров стал чище
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Сейчас транспортное сооружение в створе 29-й Линии навели, и оно приступило к работе в штатном режиме, позволяя автомобилистам добраться на Зеленый остров.

Напомним, движение по мосту закрыли 15 ноября прошлого года на зимовку, и в 2022 году проезд по мосту в обе стороны открыли на почти на месяц позже - 23 мая.

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