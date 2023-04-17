В Ростове 17 апреля навели понтонный мост на Зеленый остров

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в понедельник, 17 апреля, власти города получили заключение о том, что понтонный мост на Зеленый остров соответствует правилам пользования переправами и наплавными мостами в России.
Сейчас транспортное сооружение в створе 29-й Линии навели, и оно приступило к работе в штатном режиме, позволяя автомобилистам добраться на Зеленый остров.
Напомним, движение по мосту закрыли 15 ноября прошлого года на зимовку, и в 2022 году проезд по мосту в обе стороны открыли на почти на месяц позже - 23 мая.