Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На этот феномен обратили внимание горожане и начали делать снимки, после чего публиковать в Сети. Гало — это атмосферный оптический эффект, возникающий при преломлении световых лучей в ледяных кристаллах воздуха.
Гало выглядит в виде огромного круга вокруг солнца. В соцсетях пользователи выразили мнение, что им понравилось увиденное.
Ранее в Ростове жителей напугал неопознанный летающий объект, замеченный на Западным районом города. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.