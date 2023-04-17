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В Ростове-на-Дону появилось редкое небесное явление днем 17 апреля

17 апреля 2023, 10:35
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону появилось редкое небесное явление днем 17 апреля
Жители Ростова-на-Дону увидели в небе необычный оптический эффект под названием гало, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

На этот феномен обратили внимание горожане и начали делать снимки, после чего публиковать в Сети. Гало — это атмосферный оптический эффект, возникающий при преломлении световых лучей в ледяных кристаллах воздуха.

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Фото: vk.com/etorostovnadonu

Гало выглядит в виде огромного круга вокруг солнца. В соцсетях пользователи выразили мнение, что им понравилось увиденное. 

Ранее в Ростове жителей напугал неопознанный летающий объект, замеченный на Западным районом города. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Что такое гало#Гало в небе#Как увидеть гало
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