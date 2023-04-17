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В Ростовской области 18 апреля уровень воды в Дону снизится до критических отметок

17 апреля 2023, 17:20
Фото: 75.mchs.gov.ru
В Ростовской области 18 апреля уровень воды в Дону снизится до критических отметок
В Ростовской области прогнозируют падение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже, об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что сильный ветер, который дует уже несколько дней, стал причиной сгона воды, который зафиксировали 17 апреля в устье реки Дон у Азова.

Синоптики предупреждают, что это явление сохранится ночью и утром 18 апреля, что приведет к сгону воды на участке между Аксаем и Азовом. Уровень воды, по прогнозам специалистов, понизится до неблагоприятных отметок и ниже.

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Кроме того, во вторник, 18 апреля, в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 18 метров в секунду. Ночью из-за заморозков температура может опуститься до -4 градусов, зато днем потеплеет до +17 градусов.

Ранее ростовский ученый назвал причины обмеления Дона.

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