Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Метеорологи рассказали, что сильный ветер, который дует уже несколько дней, стал причиной сгона воды, который зафиксировали 17 апреля в устье реки Дон у Азова.
Синоптики предупреждают, что это явление сохранится ночью и утром 18 апреля, что приведет к сгону воды на участке между Аксаем и Азовом. Уровень воды, по прогнозам специалистов, понизится до неблагоприятных отметок и ниже.
Кроме того, во вторник, 18 апреля, в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 18 метров в секунду. Ночью из-за заморозков температура может опуститься до -4 градусов, зато днем потеплеет до +17 градусов.
Ранее ростовский ученый назвал причины обмеления Дона.