В 2022 году этот комплекс помог проконтролировать более чем 40 тысяч различных событий. Так, выявляли пожары, изменения уровней воды в период паводка и другие угрозы. Кроме того, система помогла обнаружить 163 преступления и раскрыть 141 из них.