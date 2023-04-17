Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По информации Donnews, вместе с этим Минтранспорта региона подготовит документацию о необходимости ротации комплексов.
Добавим, что сейчас в регионе ведутся работы по интеграции систем видеонаблюдения в региональную платформу «Безопасный город».
Интеграция ведется с камерами, которые находятся в социальных объектах и крупных торговых центрах. В данный момент насчитываются 4 тысячи камер наблюдения, из которых около 720 располагаются на социальных учреждениях.
В 2022 году этот комплекс помог проконтролировать более чем 40 тысяч различных событий. Так, выявляли пожары, изменения уровней воды в период паводка и другие угрозы. Кроме того, система помогла обнаружить 163 преступления и раскрыть 141 из них.
Планируют постепенное увеличение количества интегрированных систем каждый год на 10-15%. Эта работа будет продолжаться как минимум до 2026 года.
Ранее запуск интеллектуальной транспортной системы в Ростовской области отложили на год.