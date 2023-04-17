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В Ростовской области летом увеличат число передвижных камер фиксации нарушений ПДД

17 апреля 2023, 08:26
Фото: 1MI
В Ростовской области летом увеличат число передвижных камер фиксации нарушений ПДД
В Ростовской области во время курортного периода хотят установить новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По информации Donnews, вместе с этим Минтранспорта региона подготовит документацию о необходимости ротации комплексов. 

Добавим, что сейчас в регионе ведутся работы по интеграции систем видеонаблюдения в региональную платформу «Безопасный город».

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Интеграция ведется с камерами, которые находятся в социальных объектах и крупных торговых центрах. В данный момент насчитываются 4 тысячи камер наблюдения, из которых около 720 располагаются на социальных учреждениях.

В 2022 году этот комплекс помог проконтролировать более чем 40 тысяч различных событий. Так, выявляли пожары, изменения уровней воды в период паводка и другие угрозы. Кроме того, система помогла обнаружить 163 преступления и раскрыть 141 из них.

Планируют постепенное увеличение количества интегрированных систем каждый год на 10-15%. Эта работа будет продолжаться как минимум до 2026 года. 

Ранее запуск интеллектуальной транспортной системы в Ростовской области отложили на год.

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