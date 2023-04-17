«КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источники пишет, что транспорт остановили в населенном пункте Авило-Успенка, где расположен контрольно-пропускной пункт. Издание уточнило, что всего обнаружили 200 граммов взрывчатого вещества.