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В Ростовской области назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой

17 апреля 2023, 14:44
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали автобус, в котором находилась взрывчатка, сообщают СМИ.

«КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источники пишет, что транспорт остановили в населенном пункте Авило-Успенка, где расположен контрольно-пропускной пункт. Издание уточнило, что всего обнаружили 200 граммов взрывчатого вещества.

«По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливается человек, который к этому причастен», — сказано в сообщении.

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Добавим, что каких-либо официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.

Напомним, что Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года.

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