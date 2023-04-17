Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
«КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источники пишет, что транспорт остановили в населенном пункте Авило-Успенка, где расположен контрольно-пропускной пункт. Издание уточнило, что всего обнаружили 200 граммов взрывчатого вещества.
«По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливается человек, который к этому причастен», — сказано в сообщении.
Добавим, что каких-либо официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.
Напомним, что Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года.