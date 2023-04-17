В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Ростовской области пограничники задержали двух граждан, которые занимались транспортировкой рыбы без необходимых разрешительных документов. Портал Nеws.rufоx со ссылкой на ПУ ФСБ региона рассказал, что мужчин задержали на берегу Миусского лимана в районе Беглицы.
Двое дончан передвигались на маломерном плавсредстве и не стали подчиняться законным требованиям пограничников, когда их заметили. После непродолжительной погони пограничники задержали злоумышленников, обнаружив на судне 12 мешком с пиленгасом, сельдью, карасем и судаком. По предварительной оценке, сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Также на судне обнаружили две большие сети общей длиной 40 метров.
В отношении дончан возбудили административные дела о нарушении правил добычи водных биоресурсов, а также неповиновение законным требованиям представителей власти. Сети, лодку и рыбу изъяли.
Сейчас представители власти решают вопрос в возбуждении уголовного дела за незаконный вылов рыбы, если вина дончан будет доказана — они проведут в заключении до пяти лет. Причиной столь строгого наказания является факт того, что злоумышленники вылавливали рыбу во время нерестового хода, что способно нанести существенный ущерб водным биоресурсам и значительно сократить запасы рыб.
Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с тонной рыбы.