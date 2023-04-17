В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей

Сейчас представители власти решают вопрос в возбуждении уголовного дела за незаконный вылов рыбы, если вина дончан будет доказана — они проведут в заключении до пяти лет. Причиной столь строгого наказания является факт того, что злоумышленники вылавливали рыбу во время нерестового хода, что способно нанести существенный ущерб водным биоресурсам и значительно сократить запасы рыб.