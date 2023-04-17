В Ростовской области за неделю задержали более 80 нетрезвых водителей

В ГИБДД уточнили, что с начала 2023 года в Ростовской области выявили более 1,8 тысячи пьяных водителей, в отношении 275 из них составили материалы о повторном факте нарушения правил управления автомобилем. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность.