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В Ростовской области за неделю задержали более 80 нетрезвых водителей

17 апреля 2023, 13:39
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области за прошлую неделю задержали более 80 нетрезвых водителей
В Ростовской области с 10 по 16 апреля привлекли к ответственности более 80 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, об этом сообщили в донском УГИБДД.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что на прошлой недели в рамках рейда «Нетрезвый водитель» к административной ответственности привлекли 83 дончан, которые управляли автомобилем под воздействием опьяняющих веществ.

Теперь в отношении 40 водителей составили административные материалы, максимальное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде может составить до двух лет лишения прав на вождение с выплатой штрафа 30 тысяч рублей.

Еще 43 дончанина не стали проходить медосвидетельствование, им также грозит до двух лет лишения прав на управление автомобилем и 30 тысяч рублей штрафа.

Только за один день в Ростовской области задержали 40 пьяных водителей
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Среди нарушителей были 11 водителей, которых «поймали» за пьяным вождением повторно, теперь им грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В ГИБДД уточнили, что с начала 2023 года в Ростовской области выявили более 1,8 тысячи пьяных водителей, в отношении 275 из них составили материалы о повторном факте нарушения правил управления автомобилем. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее стало известно, какой срок получил бывший полицейский за пьяное вождение, повлекшее за собой гибель человека.

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