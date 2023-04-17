В Ростовской области за неделю задержали более 80 нетрезвых водителей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что на прошлой недели в рамках рейда «Нетрезвый водитель» к административной ответственности привлекли 83 дончан, которые управляли автомобилем под воздействием опьяняющих веществ.
Теперь в отношении 40 водителей составили административные материалы, максимальное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде может составить до двух лет лишения прав на вождение с выплатой штрафа 30 тысяч рублей.
Еще 43 дончанина не стали проходить медосвидетельствование, им также грозит до двух лет лишения прав на управление автомобилем и 30 тысяч рублей штрафа.
Среди нарушителей были 11 водителей, которых «поймали» за пьяным вождением повторно, теперь им грозит лишение свободы сроком до двух лет.
В ГИБДД уточнили, что с начала 2023 года в Ростовской области выявили более 1,8 тысячи пьяных водителей, в отношении 275 из них составили материалы о повторном факте нарушения правил управления автомобилем. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность.
Ранее стало известно, какой срок получил бывший полицейский за пьяное вождение, повлекшее за собой гибель человека.