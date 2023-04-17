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Власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домов

17 апреля 2023, 15:42
Фото: pxhere.com
Власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домов
В Ростове ввели запрет на размещение рюмочных и пивных баров, чья площадь менее 50 «квадратов», ближе 20 метров от жилых домов, документы появились на портале администрации.

В субботу, 15 апреля, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, определяющее границы территории размещения точек по продаже алкогольной продукции.

Теперь предпринимателям запрещено осуществлять розничную продажу алкоголя на объектах общепита, если площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров, а сам объект находится на расстоянии менее 20 метров от МКД.

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Расстояние определяется от стены жилого дома по прямой линии к объекту продажи алкогольной продукции, при этом рельеф и преграды естественного и искусственного происхождения учитываться не будут.

Постановление вступит в законную силу после публикации в городской газете «Ростов официальный».

Ранее ростовский нарколог рассказал, почему в городе стало больше людей, страдающих алкоголизмом.

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