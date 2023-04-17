Власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В субботу, 15 апреля, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, определяющее границы территории размещения точек по продаже алкогольной продукции.
Теперь предпринимателям запрещено осуществлять розничную продажу алкоголя на объектах общепита, если площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров, а сам объект находится на расстоянии менее 20 метров от МКД.
Расстояние определяется от стены жилого дома по прямой линии к объекту продажи алкогольной продукции, при этом рельеф и преграды естественного и искусственного происхождения учитываться не будут.
Постановление вступит в законную силу после публикации в городской газете «Ростов официальный».
Ранее ростовский нарколог рассказал, почему в городе стало больше людей, страдающих алкоголизмом.