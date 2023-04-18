Александр Ищенко: «Ростовская область увеличит расходы на модернизацию транспорта»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Главным вопросом повестки дня стало изменение параметров главного финансового документа Ростовской области на 2023 год, согласно которым донской регион значительно увеличит расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры.
«Сегодняшнее заседание посвящено главным образом бюджетным вопросам. Мы существенно увеличиваем расходы областного бюджета, прежде всего, для социально значимых и инфраструктурных направлений. Самые крупные федеральные финансовые средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В 2023 году на это добавляется 3 млрд. рублей», — отметил председатель донского парламента Александр Ищенко.
Принципиально важным направлением, над которым Ростовская область и крупные города Дона (Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог) работают последние годы — это постепенный перевод общественного транспорта на его экологические виды. В этом году планируется приобрести 20 электробусов для Ростова-на-Дону, 10 — для Таганрога, 10 — для Волгодонска. Кроме того, предполагается приобрести 14 зарядных станций для электробусов, что поможет создать полноценную структуру обслуживания электротранспорта на территории крупных городов Дона. Работа по замене общественного городского транспорта на экологически чистые виды будет продолжена и в последующие годы.
Также планируется значительное обновление автобусного парка в Ростове-на-Дону и других крупных городах Ростовской области. Автобусы будут более экологически чистыми с точки зрения выработки топлива.
Ещё один важный пункт расходов в части модернизации транспортной отрасли на Дону –развитие трамвайной сети Ростова-на-Дону. На эти цели из бюджета направят более 900 млн рублей.
«Мы развиваем не только городской общественный транспорт, но и возвращаемся к вопросу скоростных перевозок пассажиров по реке Дон и Азовскому морю. 105 млн рублей будет выделено на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта, который в прошлые времена был визитной карточкой Ростовской области», — подчеркнул Александр Ищенко.
Вместе с тем с началом активного ремонта дорожного покрытия после зимнего периода предусмотрено увеличение дорожного фонда Ростовской области почти до 40 млрд рублей. При этом существенную финансовую поддержку для ремонта дорожной сети получат муниципальные образования.
Дополнительные средства в бюджете Ростовской области заложены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, дальнейшую модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство пяти новых корпусов в лагерях детского отдыха.
«Впервые Ростовская область реализует механизм „горизонтальных“ субсидий для решения социальных вопросов. Новшество предполагает оказание помощи от субъекта Федерации, имеющего большой профицит в бюджете. Так, Ростовская область получила из бюджета Москвы 150 млн рублей на возведение спортивного зала с оборудованием в хуторе Старозолотовский Константиновского района. Это новый подход, когда профицитный регион с точки зрения бюджетных расходов оказывает помощь другому субъекту Федерации на реализацию его полномочий. Москва помогает нашему сельскому району в таком интересном и важном проекте», — подчеркнул спикер донского парламента.
В целом параметры бюджета Ростовской области на 2023 года составят по доходам — 279,7 млрд рублей (+5,1 млрд рублей); по расходам — 319,3 млрд рублей (+26,2 млрд рублей).
Примечательно, что корректировка бюджета предусматривает софинансирование инфраструктурных проектов, а также продолжение строительства и ремонта социальных объектов с учетом удорожания строительных материалов.