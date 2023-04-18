Александр Ищенко: «Ростовская область увеличит расходы на модернизацию транспорта»

Принципиально важным направлением, над которым Ростовская область и крупные города Дона (Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог) работают последние годы — это постепенный перевод общественного транспорта на его экологические виды. В этом году планируется приобрести 20 электробусов для Ростова-на-Дону, 10 — для Таганрога, 10 — для Волгодонска. Кроме того, предполагается приобрести 14 зарядных станций для электробусов, что поможет создать полноценную структуру обслуживания электротранспорта на территории крупных городов Дона. Работа по замене общественного городского транспорта на экологически чистые виды будет продолжена и в последующие годы.