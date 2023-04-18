Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Животное перевозили под общей анестезией, а сопровождали его сразу несколько специалистов. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, проявляет интерес к новому месту и с любопытством смотрит на сотрудников.
«В течение месяца она будет находиться на карантине под наблюдением специалистов, а сам вольер закроют баннером, чтобы у Айки не было стресса. Она сможет совершать прогулки и купаться в бассейне», — уточнила Акулова.
Отмечается, что баннеры снимут 7 мая и все желающие смогут увидеть нового обитателя.
Добавим, что Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в 2020 году.
Ранее состояние двух бурых медведей на территории отеля в Ростове напугало посетителей.