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Белую медведицу Айку доставили из Ростова-на-Дону в московский зоопарк

18 апреля 2023, 08:57
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
В Москву доставили белую медведицу, которая родилась в Ростове-на-Дону, сообщила в Telegram гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Животное перевозили под общей анестезией, а сопровождали его сразу несколько специалистов. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, проявляет интерес к новому месту и с любопытством смотрит на сотрудников.

«В течение месяца она будет находиться на карантине под наблюдением специалистов, а сам вольер закроют баннером, чтобы у Айки не было стресса. Она сможет совершать прогулки и купаться в бассейне», — уточнила Акулова.

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Видео: Московский зоопарк

Отмечается, что баннеры снимут 7 мая и все желающие смогут увидеть нового обитателя.

Добавим, что Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в 2020 году.

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