При этом губернатор Василий Голубев высказался на заседании правительства Ростовской области относительно застройки этой. Он подчеркнул, что объекты, которые здесь появятся, должны соответствовать своему статусу и быть приятными для восприятия людьми. В частности, он уточнил, что не должно быть труднопонимаемых строений или сооружений, которые не ясно, представляют ли они склады или спортивные объекты.