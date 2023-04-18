Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По заявлению замглавы Региональной корпорации развития, в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта планируется строительство двух миллионов квадратных метров жилья. Общая площадь территории позволяет рассчитывать на четыре миллиона «квадратов», однако решили сохранить место для общественных пространств и благоустройства парка в 11 гектаров. Новый жилой район будет иметь собственную идеологию, сохранит историю этого места и выразит некую идею.
Жить там смогут 47 тысяч человек, а несколько домов окажутся высотными — в 35 этажей.
Юрий Сильвестров, руководитель Министерства строительства Ростовской области, также объявил о планах застройки территории старого аэропорта Ростова до 2040 года жилыми и социальными объектами. В соответствии с ними, на этой территории создадут десять детских садов, пять школ, две поликлиники и одну детскую больницу.
Кроме того, власти намерены построить здесь правительственный квартал, включающий в себя комплекс административных зданий. Кроме того, там будет расположен государственный архив Ростовской области.
Жилье планируется строить параллельно с возведением детских садов, школ и больниц. Это гарантирует, что жители новых ЖК будут обеспечены необходимыми медицинскими услугами и учебными местами для детей в средних образовательных учреждениях.
Кроме того, власти планируют перенести в эту часть города не только некоторые свои здания, но также построить филармонию, больницы, несколько религиозных сооружений, школы, библиотеку.
Заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов сообщил, что компания Ивана Саввиди «Агроком» возьмет на себя проект перестройки ростовского аэропорта в Центральный областной автовокзал. Всего планирует вложить в проект один миллиард рублей. Власти сообщили, что Центральный областной автовокзал начнет свою работу уже в 2023 году.
При этом губернатор Василий Голубев высказался на заседании правительства Ростовской области относительно застройки этой. Он подчеркнул, что объекты, которые здесь появятся, должны соответствовать своему статусу и быть приятными для восприятия людьми. В частности, он уточнил, что не должно быть труднопонимаемых строений или сооружений, которые не ясно, представляют ли они склады или спортивные объекты.
Власти Ростова начали поиски подрядчика для создания проекта строительства новой дороги от перекрестка Вересаева и Берберовской улицы до старого аэропорта. Эта шестиполосная дорога общегородского значения будет иметь расчетную скорость 80 километров, а строительная длина составит 1,4 километра. Также предусмотрят строительство парковки на всем протяжении проезда, составляющем 940 метров. Площадь парковок при этом должна составить 4,7 тысячи квадратных метров.
Разработку проекта необходимо закончить к 29 марта 2024 года, а стоимость контракта составляет около 24,3 миллиона рублей. Этот новый дорожный объект соединит Пролетарский и Первомайский районы города и обеспечит транспортную инфраструктуру для новых жилых зданий и коммерческой застройки на территории старого аэропорта.
Всего планируется потратить около 20 миллиардов рублей на инфраструктуру. В этой связи будет проведена реконструкция 20 дорог и создание шести развязок. На проектирование выделят 200 миллионов рублей, из которых первые 70 миллионов уже распределены на текущий год. Дорожную карту подготовят до 1 декабря, она послужит основой для выполнения всех работ.
Правительство Ростовской области планирует построить в старом аэропорту три спортивных комплекса, включая спортивно-тренировочный центр по единоборствам на 1,5 тысячи зрителей и два спортивных комплекса для занятий спортивной борьбой и самбо.
Проекты будут финансироваться частными инвесторами на сумму 500 миллионов рублей, при условии что все строительные работы будут завершены до конца 2025 года.
Напомним, что старый аэропорт закрыли после того, как появилась новая воздушная гавань к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако она пока не работает и когда откроется, остается загадкой.