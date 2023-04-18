Напомним, Сергея Сидаша и его сообщников обвиняли в подмене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый, что позволило им присвоить 80 миллионов рублей. Сидашу дали четыре года условного срока, другим двум фигурантам дела — по пять лет лишения свободы.