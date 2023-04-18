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Донская прокуратура добилась пересмотра дела экс-заместителя губернатора Сидаша

18 апреля 2023, 16:15
Фото: www.donland.ru
Донская прокуратура добилась пересмотра дела экс-заместителя губернатора Сидаша
Уголовное дело бывшего замгубернатора Сергея Сидаша рассмотрят в апелляционной инстанции Ростовского областного суда по требованию прокуратуры, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Ъ» объявил, что в апелляции повторно рассмотрят дело бывшего замгубернатора региона Сергея Сидаша, которого признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению властью.

Напомним, Сергея Сидаша и его сообщников обвиняли в подмене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый, что позволило им присвоить 80 миллионов рублей. Сидашу дали четыре года условного срока, другим двум фигурантам дела — по пять лет лишения свободы.

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Этот приговор не устроил прокуратуру, потребовавшую пересмотреть дело из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона.

Сроки рассмотрения дела пока неизвестны, информация будет дополнена, как только появятся новые данные.

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