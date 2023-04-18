Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Портал «Ъ» объявил, что в апелляции повторно рассмотрят дело бывшего замгубернатора региона Сергея Сидаша, которого признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению властью.
Напомним, Сергея Сидаша и его сообщников обвиняли в подмене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый, что позволило им присвоить 80 миллионов рублей. Сидашу дали четыре года условного срока, другим двум фигурантам дела — по пять лет лишения свободы.
Этот приговор не устроил прокуратуру, потребовавшую пересмотреть дело из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона.
Сроки рассмотрения дела пока неизвестны, информация будет дополнена, как только появятся новые данные.