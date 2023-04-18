Двое участников СВО из Ростовской области погибли при подрыве снаряда в Мариуполе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Портал Dondау со ссылкой на собственные источники рассказал, что 12 апреля на территории ДНР в Мариуполе скончались двое дончан.
Военнослужащие нашли кассетный снаряд, который сдетонировал и стал причиной их гибели. Оба погибших были из одной воинской части, находившейся рядом с Новочеркасском.
Источник сообщил, что погибшим было 33 года и 45 лет, их имена не раскрываются. Вместе с ними от взрыва пострадали двое сослуживцев, которые были рядом с момент детонации снаряда и получили осколочные ранения. Выживших доставили в военный госпиталь.
Информация об этом пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источников, достоверность данных уточняется.
Ранее в Таганроге власти решили установить памятную доску погибшему участнику СВО.