rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Изображение материала

Двое участников СВО из Ростовской области погибли при подрыве снаряда в Мариуполе

18 апреля 2023, 11:42
Фото: mil.ru
Двое участников СВО из Ростовской области погибли при подрыве снаряда в Мариуполе
В Мариуполе двое жителей Ростовской области стали жертвами взрыва кассетного снаряда, еще двое военнослужащих получили ранения, подробностями поделились СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на собственные источники рассказал, что 12 апреля на территории ДНР в Мариуполе скончались двое дончан.

Военнослужащие нашли кассетный снаряд, который сдетонировал и стал причиной их гибели. Оба погибших были из одной воинской части, находившейся рядом с Новочеркасском.

В зоне СВО смертельное ранение получил 36-летний прапорщик из Ростовской области
Узнать подробнее

Источник сообщил, что погибшим было 33 года и 45 лет, их имена не раскрываются. Вместе с ними от взрыва пострадали двое сослуживцев, которые были рядом с момент детонации снаряда и получили осколочные ранения. Выживших доставили в военный госпиталь.

Информация об этом пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источников, достоверность данных уточняется.

Ранее в Таганроге власти решили установить памятную доску погибшему участнику СВО.

Читайте также:
Бойцов СВО из Ростовской области будут признавать пропавшими без вести через полгодаВоеннослужащий Владислав Замниус из Ростовской области погиб в ходе СВОВ Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО
#Надежда Пустяк#СВО#Убийство военнослужащего#Военнослужащие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Новочеркасск#ДНР#Мариуполь
Подпишитесь
Жительнице Ростовской области не дают инвалидность из-за онкологии
Сегодня, 11:25
Провокаторы развесили по Ростову-на-Дону антироссийские листовки на тему Украины
Сегодня, 10:56
В Ростове-на-Дону могут отказаться от традиционного шествия «Бессмертного полка»
Сегодня, 09:42
Волны до полутора метров ожидаются в Азовском море днем 18 апреля
Сегодня, 08:22
«Говорил невнятно, причмокивая»: как проходил визит Леонида Брежнева в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:22
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
Вчера, 04:00