Двое участников СВО из Ростовской области погибли при подрыве снаряда в Мариуполе

Источник сообщил, что погибшим было 33 года и 45 лет, их имена не раскрываются. Вместе с ними от взрыва пострадали двое сослуживцев, которые были рядом с момент детонации снаряда и получили осколочные ранения. Выживших доставили в военный госпиталь.