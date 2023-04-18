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Эколог рассказал, почему появляется налет на зеленых насаждениях в Ростовской области

18 апреля 2023, 06:09
Фото: rostovgazeta.ru
Эколог рассказал, почему появляется налет на зеленых насаждениях в Ростовской области
Природу и характеристики обнаруженного белого налета на растительности в Ростовской области обязательно надо выяснить. Тем более, когда давно признали существование биолабораторий на территории Украины, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди взволнованны появлением белого налета, который распространяется на зеленых насаждениях в пригороде.

И хотя активисты обращались за разъяснениями во всевозможные лаборатории, никто им не объяснил — что это за налет и откуда он берется.

Эколог подчеркивает, что, прежде всего, необходимо понять, вреден этот налет или нет. Ведь Ростовская область находится в зоне, которая из-за розы ветров, может попасть под воздействие воздушных потоков с Украины.

На Украине обнаружили сеть из 30 биолабораторий по программе Пентагона
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«Вспомните странные вспышки инфекционных заболеваний, которые локализовались в районах восточного Донбасса. А странный падеж то свиней, то кур на сельхозпредприятиях донского края? Все уже признали существование на Украине биолабораторий», — отмечает Андрей Зайчиков.

Эксперт не исключает, что появление белого налета на листве может быть обусловлено бесконтрольным, повышенным применением химии при сельскохозяйственных работах на полях. А этот фактор может приводить к сбоям в экосистеме.

Подробнее в материале: «Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет

«Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет
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