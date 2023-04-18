Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди взволнованны появлением белого налета, который распространяется на зеленых насаждениях в пригороде.
И хотя активисты обращались за разъяснениями во всевозможные лаборатории, никто им не объяснил — что это за налет и откуда он берется.
Эколог подчеркивает, что, прежде всего, необходимо понять, вреден этот налет или нет. Ведь Ростовская область находится в зоне, которая из-за розы ветров, может попасть под воздействие воздушных потоков с Украины.
«Вспомните странные вспышки инфекционных заболеваний, которые локализовались в районах восточного Донбасса. А странный падеж то свиней, то кур на сельхозпредприятиях донского края? Все уже признали существование на Украине биолабораторий», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эксперт не исключает, что появление белого налета на листве может быть обусловлено бесконтрольным, повышенным применением химии при сельскохозяйственных работах на полях. А этот фактор может приводить к сбоям в экосистеме.
Подробнее в материале: «Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет