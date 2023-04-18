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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Франция: около 90% населения ожидают систематические столкновения с полицией

18 апреля 2023, 11:12
В Франции около 90% населения полагают, что стычки с полицией на фоне протестов против пенсионной реформы станут регулярными. Об этом пишет французская газета Le Figaro в понедельник, 17 апреля.

Согласно статье, более чем половина французов (59%) осуждают беспорядки, организованные протестующими, недовольными действиями президента Франции Эммануэля Макрона и внедрением пенсионной реформы, пишет газета “Известия”.

Опрос показал, что только 5% опрошенных считают такие действия обоснованными. Тем временем, 57% населения страны допускают возможность штурма основных государственных зданий.

"Три месяца назад большинство французов считали это маловероятным, но теперь такой сценарий кажется им возможным", — подчеркивается в статье.

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