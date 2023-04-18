Франция: около 90% населения ожидают систематические столкновения с полицией

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Согласно статье, более чем половина французов (59%) осуждают беспорядки, организованные протестующими, недовольными действиями президента Франции Эммануэля Макрона и внедрением пенсионной реформы, пишет газета “Известия”.
Опрос показал, что только 5% опрошенных считают такие действия обоснованными. Тем временем, 57% населения страны допускают возможность штурма основных государственных зданий.
"Три месяца назад большинство французов считали это маловероятным, но теперь такой сценарий кажется им возможным", — подчеркивается в статье.