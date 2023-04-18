»…Скорый поезд специального назначения шел по особому графику: с его пути убирали заблаговременно все составы, загоняя их в тупики. Ему всюду горел зеленый. О кратковременной остановке Генерального в областном центре до самого последнего времени знали Первый, Черновицкий, начальник Комитета Государственной Безопасности и некоторые члены бюро обкома партии. На старинном железнодорожном вокзале всё заранее было предусмотрено для встречи высокого гостя. (Слева и справа по ходу поезда особого назначения поставили грузовые составы, чтобы перекрыть все подходы.) Переодетая охрана находилась в здании вокзала, в товарных вагонах, на чердаках соседних высотных зданий, непосредственно у пути, на который прибыл Генеральный. По особым пропускам к поезду разрешили пройти корреспондентам телевидения, местной газеты и представителю ТАСС.