Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Политическая элита того времени не дала ему осуществить свое желание уйти на пенсию. Соратники Брежнева боялись передать кому-то власть, потому как опасались за свою судьбу, благополучие и безопасность.
Считается, что генеральный секретарь посетил Ростов-на-Дону в 1980 году. Это так. Но еще он побывал в Ростове проездом в 1978 году.
С 18 по 25 сентября он совершал поездку в город Баку. Брежнев ехал принимать участие в торжествах, посвященных вручению столице Азербайджана ордена Ленина. Вместе с ним был его товарищ и будущий руководитель нашей страны, секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко.
19 сентября 1978 года Брежнев посетил Ростов-на-Дону. Вот как об этом писал «Вечерний Ростов» (20 сентября, № 217):
»…Л.И. Брежнев остановился проездом в Ростове. Здесь он встретился с первым секретарем областного комитета партии И. А. Бондаренко, председателем облисполкома С. Н. Сабанеевым, членами бюро обкома партии. В беседе с руководителями области участвовал К. У. Черненко. И. А. Бондаренко информировал Л. И. Брежнева о работе партийной организации и трудящихся Дона над выполнением пятилетнего плана».
Далее сообщалось, что Иван Афанасьевич Бондаренко выразил благодарность Леониду Ильичу за его приветствие коллективу совхоза «Гигант», которое вдохновило трудящихся области на быстрейшее проведение уборки урожая.
Руководители нашей области рассказали также Брежневу об успешной работе строителей Атоммаша, о реконструкции комбайностроительного завода.
Брежнев был очень тронут вниманием ростовчан и «просил передать всем коммунистам, трудящимся Ростовской области пожелания больших успехов в осуществлении решений XXV съезда КПСС и Пленумов ЦК партии».
Повторный, полноценный визит Леонида Ильича Брежнева в наш город состоялся в 1980 году. Этот визит подробно описан в книге Георгия Губанова «Номенклатура». Он, в частности, писал:
»…Скорый поезд специального назначения шел по особому графику: с его пути убирали заблаговременно все составы, загоняя их в тупики. Ему всюду горел зеленый. О кратковременной остановке Генерального в областном центре до самого последнего времени знали Первый, Черновицкий, начальник Комитета Государственной Безопасности и некоторые члены бюро обкома партии. На старинном железнодорожном вокзале всё заранее было предусмотрено для встречи высокого гостя. (Слева и справа по ходу поезда особого назначения поставили грузовые составы, чтобы перекрыть все подходы.) Переодетая охрана находилась в здании вокзала, в товарных вагонах, на чердаках соседних высотных зданий, непосредственно у пути, на который прибыл Генеральный. По особым пропускам к поезду разрешили пройти корреспондентам телевидения, местной газеты и представителю ТАСС.
…Поезд плавно остановился. Открылись двери одного вагона. На перрон спрыгнули два дюжих молодца и под руки спустили на чисто вымытый асфальт Генерального. За ним появился помощник и чуть заметно кивнул Черновицкому: мол, все в порядке.
Первый бочком, словно рыбак по неокрепшему льду, пошел навстречу Генеральному, потом, увидев протянутую, а точнее чуть приподнятую в его сторону руку высокого гостя, кинулся вперед и схватил ее двумя руками. С блестящего влажного асфальта Генеральный ступил на ковер, пошел медленно и грузно. Говорил что-то невнятное, причмокивая и шевеля пухлыми губами с подсохшей белой пеной в уголках рта. Густые его черные брови были растопырены, усталые глаза чуть заметно слезились. Первый крепко держал гостя под руку и искал… телевизионщиков и корреспондентов местной газеты. Они стрекотали камерами, щелкали затворами фотоаппаратов».
Сейчас, когда пишу эти строки, мысленно переношусь в ту эпоху, в счастливое время своего детства. И почему-то с какой-то особой теплотой вспоминаю Леонида Ильича Брежнева, несмотря на все недостатки, которые, несомненно, были.
Георгий Багдыков