Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
161.ру сообщило, что на экранах якобы появилось изображение президента России Владимира Путина и высказывания по поводу СВО. По данным издания, хакеры запустили бегущую строку с различными цитатами.
«Это продолжалось несколько минут, после чего экраны выключили», — сказано в сообщении, однако официальной информации о случившемся не было, она уточняется. Изданию рассказали, в торговом центре, что проблему уже удалось решить.
От регионального УМВД комментариев по этому поводу не было.
Ранее в ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.