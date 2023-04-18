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Хакеры взломали экраны в ростовском ТЦ и запустили на них антироссийский ролик

18 апреля 2023, 09:47
Фото: Читатель 161.ру
Хакеры в ростовском ТЦ запустили на экраны критику спецоперации
Неизвестные взломали экраны в торгово-развлекательном центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону и запустили на них негативные высказывания о спецоперации, пишут СМИ.

161.ру сообщило, что на экранах якобы появилось изображение президента России Владимира Путина и высказывания по поводу СВО. По данным издания, хакеры запустили бегущую строку с различными цитатами.

«Это продолжалось несколько минут, после чего экраны выключили», — сказано в сообщении, однако официальной информации о случившемся не было, она уточняется. Изданию рассказали, в торговом центре, что проблему уже удалось решить.

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От регионального УМВД комментариев по этому поводу не было.

Ранее в ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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