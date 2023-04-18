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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

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Как собрать новый весенний образ на маркетплейсах и купить все со скидкой

18 апреля 2023, 11:43
Фото: rostovgazeta.ru
Как собрать новый весенний образ на маркетплейсах и купить все со скидкой
Весна уже полностью вступила в свои законные права практически на всей территории нашей страны. Но многие россияне, только сейчас вспомнили, что не мешало бы прибарахлиться.

Одни хотят обновить свой гардероб, другие приобрести необходимые аксессуары, от новых косметических средств до беспроводных наушников. Постоянное пребывание в информационном поле, которое не всегда насыщено позитивом, заставляет нас порой забывать о своих желаниях или совершать необдуманные покупки, тратя большие деньги, но теперь все в прошлом. Мы нашли способ как покупать то, что хочется и не остаться с пустым кошельком.

Яндекс в помощь

Начнем с банального поиска нужной вещи, вбивая названия в адресуню строку поисковика. Не стесняйтесь сравнивать цены на других сайтах, а также пользоваться функцией «похожие товары». Это существенно облегчит поиск и подберет хорошую вещь по оптимальной для вас цене.

Также обращайте внимание на скидки и распродажи, одна беда в том, что брэндовые товары со скидками скидками быстро разбирают, так что не провороньте.

Всегда пользуйтесь кешбэком с банковских карт, который возвращает часть средств с покупки. А в некоторых маркетплейсах скидки и другие бонусы могут суммироваться. Поэтому прежде чем купить ту или иную вещь изучите подробнее системы скидок и оплаты.

Также обращайте внимание на скидки и распродажи, одна беда в том, что брэндовые товары со скидками скидками быстро разбирают, так что не провороньте.Также обращайте внимание на скидки и распродажи, одна беда в том, что брэндовые товары со скидками скидками быстро разбирают, так что не провороньте.
Также обращайте внимание на скидки и распродажи, одна беда в том, что брэндовые товары со скидками скидками быстро разбирают, так что не провороньте.
Фото: 1MI

Скидки и бонусы

Одним из существенных способов выгодных покупок в сети в последнее время становится оплата через Систему быстрых платежей. Например до конца апреля во многих маркетплейсах и интернет-магазинах действует акция, по которой каждый покупатель получает не только ощутимые скидки, но и дополнительные бонусы в рамках программ лояльности онлайн-площадок. Главное условие для этого — оплата через СБП.

Благодаря этой системе оплаты можно получить не только до 5% сидки на Wildberries и до 7% Lamoda, но и в ЛЭТУАЛЬ, а также дополнительные бонусы в М.Видео. Например, при оплате по СБП в приложении Wildberries скидка составит 3%, но ее можно увеличить и до 5% если подробно изучить условия акции. Действует эта акция и на Lamoda, где в денежном эквиваленте скидка может достигнуть 500 рублей.

7% скидку сейчас можно получить в ЛЭТУАЛЬ, а в М.Видео при онлайн-оплате, 10% от суммы покупки сразу зачисляятся баллами на счет программы лояльности клиента. Главное внимательно читайте условия.

Например, при оплате по СБП в приложении Wildberries скидка составит 3%, но ее можно увеличить и до 5% если подробно изучить условия акции.Например, при оплате по СБП в приложении Wildberries скидка составит 3%, но ее можно увеличить и до 5% если подробно изучить условия акции.
Например, при оплате по СБП в приложении Wildberries скидка составит 3%, но ее можно увеличить и до 5% если подробно изучить условия акции.
Фото: rostovgazeta.ru

Выгода на халяву

Совершая покупки в интернет магазинах, всегда старайтесь написать отзыв. Многие макретплейсы за это предоставляют персональные скидки, а если отзыв был негативным, и вовсе, дабы расположить к себе клиента интернет-магазины могут делать ему персональные предложения.

Стоит напомнить и о промокодах. Сейчас многие макретплейсы дают промокод на первую покупку. А в различных пабликах интернет пространства, можно всегда найти действующие промокоды на покупку в том или ином интернет-магазине. Безусловно, на это уйдет какое то время, но это опять же экономия ваших средств.

Помните, что персональные предложения могут поступить к вам даже тогда, когда в вашей корзине находится много вещей. Так что не удаляйте то, что добавили, а просто ждите личных сообщений от продавца с персональным предложением. Не стесняйтесь ставить лайк и покупайте в удовольствие.

Не стесняйтесь ставить лайк и покупайте в удовольствие.Не стесняйтесь ставить лайк и покупайте в удовольствие.
Не стесняйтесь ставить лайк и покупайте в удовольствие.
Фото: 1MI
#Елена Янкевич
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