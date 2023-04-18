Как собрать новый весенний образ на маркетплейсах и купить все со скидкой

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Одни хотят обновить свой гардероб, другие приобрести необходимые аксессуары, от новых косметических средств до беспроводных наушников. Постоянное пребывание в информационном поле, которое не всегда насыщено позитивом, заставляет нас порой забывать о своих желаниях или совершать необдуманные покупки, тратя большие деньги, но теперь все в прошлом. Мы нашли способ как покупать то, что хочется и не остаться с пустым кошельком.
Яндекс в помощь
Начнем с банального поиска нужной вещи, вбивая названия в адресуню строку поисковика. Не стесняйтесь сравнивать цены на других сайтах, а также пользоваться функцией «похожие товары». Это существенно облегчит поиск и подберет хорошую вещь по оптимальной для вас цене.
Также обращайте внимание на скидки и распродажи, одна беда в том, что брэндовые товары со скидками скидками быстро разбирают, так что не провороньте.
Всегда пользуйтесь кешбэком с банковских карт, который возвращает часть средств с покупки. А в некоторых маркетплейсах скидки и другие бонусы могут суммироваться. Поэтому прежде чем купить ту или иную вещь изучите подробнее системы скидок и оплаты.
Скидки и бонусы
Одним из существенных способов выгодных покупок в сети в последнее время становится оплата через Систему быстрых платежей. Например до конца апреля во многих маркетплейсах и интернет-магазинах действует акция, по которой каждый покупатель получает не только ощутимые скидки, но и дополнительные бонусы в рамках программ лояльности онлайн-площадок. Главное условие для этого — оплата через СБП.
Благодаря этой системе оплаты можно получить не только до 5% сидки на Wildberries и до 7% Lamoda, но и в ЛЭТУАЛЬ, а также дополнительные бонусы в М.Видео. Например, при оплате по СБП в приложении Wildberries скидка составит 3%, но ее можно увеличить и до 5% если подробно изучить условия акции. Действует эта акция и на Lamoda, где в денежном эквиваленте скидка может достигнуть 500 рублей.
7% скидку сейчас можно получить в ЛЭТУАЛЬ, а в М.Видео при онлайн-оплате, 10% от суммы покупки сразу зачисляятся баллами на счет программы лояльности клиента. Главное внимательно читайте условия.
Выгода на халяву
Совершая покупки в интернет магазинах, всегда старайтесь написать отзыв. Многие макретплейсы за это предоставляют персональные скидки, а если отзыв был негативным, и вовсе, дабы расположить к себе клиента интернет-магазины могут делать ему персональные предложения.
Стоит напомнить и о промокодах. Сейчас многие макретплейсы дают промокод на первую покупку. А в различных пабликах интернет пространства, можно всегда найти действующие промокоды на покупку в том или ином интернет-магазине. Безусловно, на это уйдет какое то время, но это опять же экономия ваших средств.
Помните, что персональные предложения могут поступить к вам даже тогда, когда в вашей корзине находится много вещей. Так что не удаляйте то, что добавили, а просто ждите личных сообщений от продавца с персональным предложением. Не стесняйтесь ставить лайк и покупайте в удовольствие.