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Контрактник ЧВК «Вагнер» из Таганрога Алиев погиб в ходе СВО

18 апреля 2023, 12:27
Фото: Dondау
Контрактник ЧВК «Вагнер» из Таганрога Алиев погиб в ходе СВО

34-летний боец из ЧВК «Вагнер» из Таганрога Алик Алиев погиб в ходе СВО

В Ростовской области стало известно о гибели военнослужащего, вступившего в ряды СВК «Вагнер» ради участия в спецоперации, подробности рассказал донские СМИ.

Источник портала Dondау объявил о гибели 38-летнего жителя Таганрога Алика Алиева, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и присоединился к спецоперации.

По неподтвержденным данным, Алиев получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи. Его завербовали в ряды ЧВК еще в начала СВО.

Двое участников СВО из Ростовской области погибли при подрыве снаряда в Мариуполе
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Напомним, информация о гибели военного не получила подтверждения в Минобороны РФ или пресс-службе ЧВК, данные будут уточняться.

Ранее стало известно о кончине дончан, которые были уничтожены взрывом снаряда в Мариуполе.

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