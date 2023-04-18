Контрактник ЧВК «Вагнер» из Таганрога Алиев погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Источник портала Dondау объявил о гибели 38-летнего жителя Таганрога Алика Алиева, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и присоединился к спецоперации.
По неподтвержденным данным, Алиев получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи. Его завербовали в ряды ЧВК еще в начала СВО.
Напомним, информация о гибели военного не получила подтверждения в Минобороны РФ или пресс-службе ЧВК, данные будут уточняться.
Ранее стало известно о кончине дончан, которые были уничтожены взрывом снаряда в Мариуполе.