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Логвиненко: «В школах и детсадах Ростова создано более 200 театральных коллективов»

18 апреля 2023, 06:36
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко наградил победителей VIII городского фестиваля детских и юношеских самодеятельных театров «Браво, дети!».

Атмосфера радости и творчества царила на сцене Ростовского академического театра имени М. Горького, где состоялась торжественная церемония награждения юных артистов. Победителям вручили кубок «Гран-при», Золотые, Серебряные и Хрустальные маски.
«Ростов по праву считается культурной столицей Юга России. Театральное движение в нашем городе ширится. Несколько лет назад у нас было всего 18 школьных театров. А сегодня на базе школ и детских садов создано более 200 театральных объединений», - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Фестиваль в Ростове-на-Дону проводится в целях популяризации любительского театрального творчества, приобщения детей к современным формам искусства. Опыт его проведения показывает, что популярность этого творческого состязания набирает обороты: ежегодно число участников фестиваля растет.

Юные артисты продемонстрировали свои таланты в семи номинациях. Это «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театр кукол», «Пластический театр», «Фольклорный театр», «Театр клоунады» и «Театр теней». Суперфинал, в котором впервые участвовали детские театральные коллективы из Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Азова, определил участников, достойных главных призов.

Наиболее ярко заявили о себе ростовчане. Среди дошкольных театральных коллективов победителями и призерами стали коллектив «Искорки» из детского сада №117, завоевавшие «Гран-при».  Приз «Золотая маска» получил коллектив детского сада №117 «Отражение», «Серебряная маска» досталась театральной студии детского сада 3192 «Маленький актер», «Хрустальная маска» - коллективу детского сада «12 «Россияночка».
Среди школ и учреждений дополнительного образования победителями и призерами стали театр Чеховского клуба «Классика» (гимназия №118), образцовая театральная школа «На бис!» (Дом детского творчества Советского района и школа №37), театр «Замешательство» (школа №110), театр-студия «Солнечный ветер», Дворец творчества детей и молодежи, школы №86 и №60.

Алексей Логвиненко поздравил победителей и лауреатов фестиваля, а также выразил слова благодарности руководителям образовательных учреждений, наставникам и родителям юных артистов, а также педагогам, костюмерам и другим специалистам, чья работа превратила творческие состязания в настоящий праздник.

Ранее в Ростове-на-Дону подвели итоги IV муниципального чемпионата дошкольников «Юный мастер – 2023». Победителями и призерами конкурса стали 38 юных ростовчан. 

#Елена Янкевич
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