Логвиненко: «В школах и детсадах Ростова создано более 200 театральных коллективов»

Атмосфера радости и творчества царила на сцене Ростовского академического театра имени М. Горького, где состоялась торжественная церемония награждения юных артистов. Победителям вручили кубок «Гран-при», Золотые, Серебряные и Хрустальные маски.

«Ростов по праву считается культурной столицей Юга России. Театральное движение в нашем городе ширится. Несколько лет назад у нас было всего 18 школьных театров. А сегодня на базе школ и детских садов создано более 200 театральных объединений», - подчеркнул Алексей Логвиненко.