Молчащий об СВО ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной

Сам Дибров рассказал «РЕН-ТВ», что не пострадал, а столкновение произошло на перекрестке бульвара Звездного и улицы Аргуновской. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как Mercedes шоумена перестроился и столкнулся с с полицейской машиной, которая следовала по своей полосе.