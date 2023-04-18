Молчащий об СВО ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Во вторник, 18 апреля, стало известно, что знаменитый ростовский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в северо-восточной части Москвы.
Сам Дибров рассказал «РЕН-ТВ», что не пострадал, а столкновение произошло на перекрестке бульвара Звездного и улицы Аргуновской. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как Mercedes шоумена перестроился и столкнулся с с полицейской машиной, которая следовала по своей полосе.
По данным портала, телеведущий отделался легким испугом и поцарапанным левым колесом автомобиля.