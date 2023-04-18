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Молчащий об СВО ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной

18 апреля 2023, 18:03
Фото: Telegram-канал 112
Молчащий об СВО ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
Знаменитый ростовчанин Дмитрий Дибров попал в аварию с участием полицейской машины в Останкино, сведения об этом появились в СМИ.

Во вторник, 18 апреля, стало известно, что знаменитый ростовский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в северо-восточной части Москвы.

Сам Дибров рассказал «РЕН-ТВ», что не пострадал, а столкновение произошло на перекрестке бульвара Звездного и улицы Аргуновской. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как Mercedes шоумена перестроился и столкнулся с с полицейской машиной, которая следовала по своей полосе.

Молчащий о СВО ростовчанин Дмитрий Дибров уехал в Дубай
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По данным портала, телеведущий отделался легким испугом и поцарапанным левым колесом автомобиля.

Молчащий об СВО ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
Видео: Telegram-канал 112

Ранее появились слухи о возможной замене Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером».

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