Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Новым законом о воинской службе, по сути, вносятся поправки в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе». В частности, создается Единый реестр военнообязанных, который значительно облегчит работу военкоматам в ходе призывных кампаний.
«Создание единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — рассказал глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов.
То, что в Ростовской области уже идет процесс создания Единого реестра, рассказал начальник отдела по работе с военными органами областного правительства Игорь Короленко.
«В 2022 году провели цифровизацию всех граждан, которые подлежат призыву. В 2023 году должны произвести актуализацию личных данных, то есть дополнить их. Это очень емкий процесс. Все будет создано на базе военного комиссариата, который через „Госуслуги“ в дальнейшем сможет рассылать электронные повестки», — отметил чиновник.
Наиболее обсуждаемым пунктом нового закона о воинской службе стали так называемые электронные повестки. Создание единого цифрового реестра военнообязанных позволяет рассылать повестки призывникам в электронном формате. Их граждане могут получить в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ.
При этом от бумажных власти тоже не отказываются. Бумажная повестка будет направлена призывнику через его работодателя, а также посредством почты — заказным письмом, прописано в новом законе.
Раньше повестка считалась врученной только после того, как на ней расписался сам призывник. Таким образом, многие старались всячески избежать получения — не заглядывали в почтовый ящик, не открывали дверь сотрудникам военкомата и пр. Теперь же ситуация в корне меняется. Новый закон о воинской службе делает игнорирование повесток совершенно невозможным.
Суть в том, что электронная повестка уже считается врученной призывнику с момента поступления в его личный кабинет на «Госуслугах» и через семь дней ее публикации в Реестре повесток. Если же речь идет о бумажной повестке, отправленной заказным письмом, то она считается врученной по факту поступления в почтовое отделение адресата.
Также, согласно новому закону, создается так называемый Реестр повесток, в котором будут отображаться все отправленные оповещения призывникам. Через семь дней после того, как повестка будет опубликована в реестре, процесс передачи повестки считается окончательно завершенным.
С этого момента в течение двух недель военнообязанный гражданин обязан явиться в военкомат по месту жительства. Если он этого не сделал, то автоматически попадает в список уклонистов, в отношении которых начинает по закону действовать административная, а затем и уголовная ответственность.
«Повестку призывник, который должен призваться осенью этого года, получит в бумажном виде — через работодателя. Если нужно, и в электронном виде, на „Госуслугах“ или через МФЦ. И у него не будет возможности, простите, по-молодежному сленгу — отмазаться», — сказал лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
Принятым законом о воинской службе предусмотрены и санкции в отношении граждан, которые уклоняются от призыва без уважительной причины. В их числе всевозможные ограничения: к примеру, невозможность взять кредит или заем, совершать сделки с недвижимостью и автотранспортом, отсутствие права зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого гражданина. Но главное — это запрет на выезд из страны.
Первое звено в создании Единого цифрового реестра военнообязанных — это региональные военкоматы. Именно они будут собирать сведения о жителях своего региона, ставить и снимать их с учета, заносить данные о болезнях, передвижениях, трудоустройстве граждан и пр.
Для этого военкоматы налаживают тесный контакт с различными ведомствами и учреждениями. Так, передачу данных будут осуществлять управления МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, суды, больницы, загсы и другие организации, гласит новый закон.
В числе информации, которая будет передаваться в военные комиссариаты: личные данные, сведения об образовании, гражданстве, хронических заболеваниях, стаже. Вправе военкомы затребовать и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, а также номера дипломов и водительского удостоверения.
Важно, чтобы данные всегда были актуальными, поэтому будет вестись постоянная работа по обновлению сведений. Все это делается для того, чтобы минимизировать контакт граждан с военкоматами. Теперь гражданам не нужно лично приносить документы для уточнения данных. База будет пополняться без участия призывника.