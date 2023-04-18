Суть в том, что электронная повестка уже считается врученной призывнику с момента поступления в его личный кабинет на «Госуслугах» и через семь дней ее публикации в Реестре повесток. Если же речь идет о бумажной повестке, отправленной заказным письмом, то она считается врученной по факту поступления в почтовое отделение адресата.