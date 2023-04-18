Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Подрядчик демонтировал плиты игрового поля, инженерные системы и перегородки. В данный момент строительная готовность составляет 20%.
«Согласно проекту, сдать этот объект необходимо до конца 2025 года, но подрядчик планирует выполнить работы быстрее. Дворец спорта должен быть готов к июлю 2025 года», — сказано в сообщении.
В результате город получит многофункциональную арену, способную вместить пять тысяч человек.
Читайте также о том, что построят на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону.