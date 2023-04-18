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Реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года

18 апреля 2023, 08:36
Фото: donland.ru
Реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года
В Ростове-на-Дону раньше запланированного срока планируется завершить реконструкцию Дворца спорта, говорится в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Подрядчик демонтировал плиты игрового поля, инженерные системы и перегородки. В данный момент строительная готовность составляет 20%.

«Согласно проекту, сдать этот объект необходимо до конца 2025 года, но подрядчик планирует выполнить работы быстрее. Дворец спорта должен быть готов к июлю 2025 года», — сказано в сообщении.

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Фото: donland.ru

В результате город получит многофункциональную арену, способную вместить пять тысяч человек.

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