Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Обследование коснется сразу нескольких рек, в том числе Иртыш, Волга, Ангара и пройдет оно в период с 20 апреля по 30 ноября. Предстоит изучить поверхностные воды и донные отложения на наличие различных веществ.
«Будем фиксировать все проблемные точки, создающие угрозу, — несанкционированные сбросы сточных вод и отходов, затонувшие и полузатонувшие суда», — прокомментировала Радионова.
Она добавила, что после этого планируется подготовить аналитический отчет.
Ранее стало известно, что более 117 млн рублей пытаются отсудить у Ростоводоканала за загрязнение природы.