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Росприроднадзор проведет масштабное обследование реки Дон из-за жалоб

18 апреля 2023, 10:45
Фото: ТГ канал Rosprirodnadzor_official
Росприроднадзор проведет масштабное обследование реки Дон из-за жалоб
Росприроднадзор проведет маштабную проверку реки Дон, на грязнение которой поступают жалобы, сообщила в Telegram-канал глава ведомства Светлана Радионова.

Обследование коснется сразу нескольких рек, в том числе Иртыш, Волга, Ангара и пройдет оно в период с 20 апреля по 30 ноября. Предстоит изучить поверхностные воды и донные отложения на наличие различных веществ.

«Будем фиксировать все проблемные точки, создающие угрозу, — несанкционированные сбросы сточных вод и отходов, затонувшие и полузатонувшие суда», — прокомментировала Радионова.

Более 117 млн рублей пытаются отсудить у Ростоводоканала за загрязнение природы
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Она добавила, что после этого планируется подготовить аналитический отчет.

Ранее стало известно, что более 117 млн рублей пытаются отсудить у Ростоводоканала за загрязнение природы. 

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