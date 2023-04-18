Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Участие в ярмарке цветов подтвердили около 80 лучших компаний из Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Подмосковья, Чувашии, Архангельской области. Гостям мероприятия представят всё, что необходимо для оформления приусадебного или дачного участка, проведения работ на огороде или в саду.
«В этот раз акцент будет сделан на цветущие растения, которые, бесспорно, станут настоящим украшением любого придомового участка. Грамотную консультацию по уходу за ними может получить каждый желающий, специалисты будут готовы ответить на любой вопрос», – рассказала Татьяна Ильюкова.
На ярмарке можно будут приобрести фруктовые и декоративные деревья и кустарники из частных питомников и от садоводов-любителей, однолетние и многолетние растения для озеленения участка, а также садовый инвентарь и сопутствующие товары. В программу «Весеннего сада» войдут мастер-классы по ландшафтному дизайну и декору.
Гастрономическая зона стала уже доброй традицией при проведении «Весеннего сада». Посетители смогут не только попробовать, но и приобрести представленные участниками деликатесы.
С дополнительной информацией о мероприятии можно познакомиться на сайте.
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