Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»

На ярмарке можно будут приобрести фруктовые и декоративные деревья и кустарники из частных питомников и от садоводов-любителей, однолетние и многолетние растения для озеленения участка, а также садовый инвентарь и сопутствующие товары. В программу «Весеннего сада» войдут мастер-классы по ландшафтному дизайну и декору.