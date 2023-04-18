Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По словам парламентария, российским войскам необходимо собрать максимум сил для быстрой и эффективной победы, которая отобьет желание у остальных связываться с РФ. Речь идет о Западе, в частности США.
«Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Более того, считаю, что это правильно», — заявил Бородай.
Он добавил, что прошедшая частичная мобилизация усилила линию боевого соприкосновения. Но, по его мнению, этого может быть недостаточно для быстрой победы, в сжатые относительно сроки.
До этого Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.