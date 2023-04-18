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Ростовский депутат Александр Бородай допустил новую волну мобилизации

18 апреля 2023, 12:55
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай не исключил еще одну волну мобилизации, говорится на его сайте.

По словам парламентария, российским войскам необходимо собрать максимум сил для быстрой и эффективной победы, которая отобьет желание у остальных связываться с РФ. Речь идет о Западе, в частности США.

«Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Более того, считаю, что это правильно», — заявил Бородай.

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Он добавил, что прошедшая частичная мобилизация усилила линию боевого соприкосновения. Но, по его мнению, этого может быть недостаточно для быстрой победы, в сжатые относительно сроки.

До этого Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация. 

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