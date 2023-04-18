Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Он опубликовал видео, в котором Бородай заявил, что события ближайших полутора-двух месяцев будут определяющими. По его словам, планируемое Украиной контрнаступление является практически последней для нее возможностью что-то отыграть.
«У ВСУ заканчивается человеческий ресурс, сейчас они набирают таможенников, пограничников и правоохранителей. Внутри Украины нарастает сопротивление этой мобилизации, так как люди устали от происходящего», — уточнил депутат.
Он добавил, что важной задачей для РФ является уничтожение живой силы противника.
До этого Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО.