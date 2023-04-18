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Ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация

18 апреля 2023, 07:42
Фото: Минобороны РФ
Ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что до окончания спецоперации осталось немного, сообщил в Telegram-канале израильский дипломат Яков Кедми.

Он опубликовал видео, в котором Бородай заявил, что события ближайших полутора-двух месяцев будут определяющими. По его словам, планируемое Украиной контрнаступление является практически последней для нее возможностью что-то отыграть.

«У ВСУ заканчивается человеческий ресурс, сейчас они набирают таможенников, пограничников и правоохранителей. Внутри Украины нарастает сопротивление этой мобилизации, так как люди устали от происходящего», — уточнил депутат.

Ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО
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Он добавил, что важной задачей для РФ является уничтожение живой силы противника.

До этого Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО.

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