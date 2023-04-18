«Возможно, кто-то из сотрудников производства имел гнойничковые заболевания. Например, воспаленные порезы, панариции, прыщи на коже — а это все стафилококк. Может быть стафилококк изначально был в сырье. Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.