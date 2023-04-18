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Ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься

18 апреля 2023, 15:12
Фото: sciencenewsline.com/сс0/wikimedia.org
Ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься
Стафилококк — это условно-патогенный микроорганизм. Небольшое число стафилококков есть у каждого человека. Но размножаться до состояния болезни они могут только при определенных условиях, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в полукопченной колбасе в Ростовской области был выявлен золотистый стафилококк. Информация об этом направлена в Управление Россельхозхнадзора для принятия мер реагирования.

В одной из ростовских поликлиник корреспонденту RostovGazeta рассказали о высокой устойчивости стафилококка к обработке. Оказалось, что даже при кипячении стафилококк погибает только через 10 минут.

Также он переносит контакт со спиртом, с антисептиками. Поэтому в обычных условиях практически невозможно на 100% вычистить поверхность от стафилококка. Врачи полагают, что в колбасе стафилококк появился из-за нарушения технологического процесса.

«Возможно, кто-то из сотрудников производства имел гнойничковые заболевания. Например, воспаленные порезы, панариции, прыщи на коже — а это все стафилококк. Может быть стафилококк изначально был в сырье. Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

«Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.«Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
«Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Фото: Kagor/cc by sa/wikimedia.org
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К тому же, по словам доктора, при приготовлении, в колбасу добавляются соль и консерванты. А они также тормозят рост бактерий. Поэтому сложно отрицать и другую причину появления стафилококков в колбасе— несоблюдение правил, сроков хранения или температурного режима.

«При попадании стафилококка в организм, у человека начинается рвота, боли, спазмы, диарея. Полученный извне стафилококк может вызвать тяжелое повреждение ЖКТ со всеми вытекающими последствиями. Лечить такое состояние, порой очень тяжело», — говорит доктор.

Для защиты от заражения врач рекомендует отказаться от покупки колбасы с рук, в маленьких магазинчиках, в ларьках и на рынках. Покупать колбасу лучше в проверенных сетевых магазинах, с которых, по крайней мере, «потом можно спросить».

«А если колбаса хранилась дома больше положенного срока, ее необходимо сварить при температуре 100 градусов. А лучше и вовсе отдать кошкам», — резюмирует доктор.

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