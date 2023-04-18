Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Напомним, что в полукопченной колбасе в Ростовской области был выявлен золотистый стафилококк. Информация об этом направлена в Управление Россельхозхнадзора для принятия мер реагирования.
В одной из ростовских поликлиник корреспонденту RostovGazeta рассказали о высокой устойчивости стафилококка к обработке. Оказалось, что даже при кипячении стафилококк погибает только через 10 минут.
Также он переносит контакт со спиртом, с антисептиками. Поэтому в обычных условиях практически невозможно на 100% вычистить поверхность от стафилококка. Врачи полагают, что в колбасе стафилококк появился из-за нарушения технологического процесса.
«Возможно, кто-то из сотрудников производства имел гнойничковые заболевания. Например, воспаленные порезы, панариции, прыщи на коже — а это все стафилококк. Может быть стафилококк изначально был в сырье. Но дело в том, что колбаса должна минимум выдерживаться 30-40 минут при температуре 70-80 градусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
К тому же, по словам доктора, при приготовлении, в колбасу добавляются соль и консерванты. А они также тормозят рост бактерий. Поэтому сложно отрицать и другую причину появления стафилококков в колбасе— несоблюдение правил, сроков хранения или температурного режима.
«При попадании стафилококка в организм, у человека начинается рвота, боли, спазмы, диарея. Полученный извне стафилококк может вызвать тяжелое повреждение ЖКТ со всеми вытекающими последствиями. Лечить такое состояние, порой очень тяжело», — говорит доктор.
Для защиты от заражения врач рекомендует отказаться от покупки колбасы с рук, в маленьких магазинчиках, в ларьках и на рынках. Покупать колбасу лучше в проверенных сетевых магазинах, с которых, по крайней мере, «потом можно спросить».
«А если колбаса хранилась дома больше положенного срока, ее необходимо сварить при температуре 100 градусов. А лучше и вовсе отдать кошкам», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане отравились «здоровой едой».