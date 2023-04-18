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Стали известны подробности конфликта депутата Гордумы Ростова Пятибратова

18 апреля 2023, 16:58
Фото: страница Петра Пятибратова в соцсетях
Вскрылись новые подробности конфликта руководителя ООО «Спецдорстрой» Степана Щедрова и депутата Гордумы Ростова Петра Пятибратова, которого подрядчик обвинил в вооруженном ограблении, подробности появились в соцсетях.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, Telegram-каналы стали распространять сообщения о вооруженном нападении депутата Гордумы Пятибратова на сотрудника компании по ремонту дорог. Пострадавший заявлял, что лишился двух смартфонов после угроз пистолетом со стороны депутата.

Уже во вторник, 18 апреля, Telegram-канал SHOT поделился версией предполагаемого потерпевшего начальника ООО «Спецдорстрой» Степана Щедрова, который заявил, что неоднократно становился объектом угроз вместе со своими подчиненными.

По словам Щедрова, Пятибратов прибыл на стройку между селами Покровское и Троицкое и напал на него и дорожных рабочих. Щедров хотел снять происходящее на телефон, после чего депутат с ассистентами забрали у него оба смартфона. В ходе конфликта Щедров заработал сотрясение мозга и ЧМТ. Диагноз поставили врачи.

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Сам Пятибратов отрицает обвинения и утверждает, что подрядчик должен был возвести дюкер, но пропустил все допустимые сроки. После этого подрядчика собирались заменить, но тот в свою очередь мешал другой фирме попасть на объект.

По итогу, на место инцидента вызвали полицию, Пятибратов обвинил подрядчика в неадекватном поведении и клевете, добавив, что Степан Щедров потерял телефон сам.

Теперь делом займутся правоохранительные органы.

Добавим, что достоверность этих сообщений не получила подтверждения со стороны Пятибратова, который отказался комментировать произошедшее корреспонденту RostovGazeta, сославшись на занятость.

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