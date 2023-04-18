По словам Щедрова, Пятибратов прибыл на стройку между селами Покровское и Троицкое и напал на него и дорожных рабочих. Щедров хотел снять происходящее на телефон, после чего депутат с ассистентами забрали у него оба смартфона. В ходе конфликта Щедров заработал сотрясение мозга и ЧМТ. Диагноз поставили врачи.