Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По информации канала, этот поступок совершил 57-летний сотрудник поликлиники, когда напился и сорвал триколор. Говорится, что прибыли сотрудники Росгвардии и остановили ростовчанина, который в итоге стал фигурантом уголовного дела.
«Дворника уже судили за кражу, а этот раз на него завели дело о надругательстве над государственным флагом. Теперь ему грозит до года заключения», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.