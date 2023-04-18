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Стало известно о попытке дворника поликлиники в Ростове-на-Дону сжечь российский флаг

18 апреля 2023, 10:28
Фото: ТГ канал bazabazon
Стало известно о попытке дворника в Ростове-на-Дону сжечь российский флаг
В Ростове-на-Дону дворник сорвал со здания поликлиники российский флаг и пытался его поджечь, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, этот поступок совершил 57-летний сотрудник поликлиники, когда напился и сорвал триколор. Говорится, что прибыли сотрудники Росгвардии и остановили ростовчанина, который в итоге стал фигурантом уголовного дела.

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«Дворника уже судили за кражу, а этот раз на него завели дело о надругательстве над государственным флагом. Теперь ему грозит до года заключения», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.

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