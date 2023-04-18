Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Во вторник, 18 апреля, в соцсетях появились видео и сообщения об эвакуации ТРЦ «Талер», расположенного на улице Зорге, 33.
Посетителей и персонал ТРЦ вывели на улицу якобы по причине задымления здания около 17.50 мск.
Спустя 20 минут в пресс-службе МЧС объявили, что причиной эвакуации стала система пожарной сигнализации, которая сработала «вхолостую».
«Была ложная сработка автоматической пожарной сигнализации», — сказано в сообщении представителя пресс-службы ГУ МЧС.
Ранее в Ростовской области людей эвакуировали с заснеженной трассы М-4 «Дон».