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В Ростове 18 апреля эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Талер»

18 апреля 2023, 15:35
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове 18 апреля эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Талер»
В Ростове ТРЦ «Талер» эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 18 апреля, в соцсетях появились видео и сообщения об эвакуации ТРЦ «Талер», расположенного на улице Зорге, 33.

Посетителей и персонал ТРЦ вывели на улицу якобы по причине задымления здания около 17.50 мск.

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Спустя 20 минут в пресс-службе МЧС объявили, что причиной эвакуации стала система пожарной сигнализации, которая сработала «вхолостую».

«Была ложная сработка автоматической пожарной сигнализации», — сказано в сообщении представителя пресс-службы ГУ МЧС.

Ранее в Ростовской области людей эвакуировали с заснеженной трассы М-4 «Дон».

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