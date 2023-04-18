Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Во вторник, 18 апреля, в Ростове-на-Дону местные жители заметили сильное задымления на Зеленом острове к востоку от понтонного моста.
На кадрах очевидцев видно, что возгорание произошло на участке, огороженном забором из профлиста. Сам очаг пожара не видно, как и причину возникновения огня и дыма.
RostovGazeta уже запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, чтобы выяснить причины и обстоятельства пожара, однако на момент публикации текста комментарий так и не поступил. Данные уточняются.
Ранее в Ростове эвакуировали горожан, посетивших ТЦ «Талер» .