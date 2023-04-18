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В Ростове 18 апреля вспыхнул пожар на побережье Зеленого острова

18 апреля 2023, 15:53
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове 18 апреля вспыхнул пожар на побережье Зеленого острова
В Ростове очевидцы сняли возгорание на побережье Зеленого острова к востоку от наплывного моста, об этом они сообщили RostovGazeta.

Во вторник, 18 апреля, в Ростове-на-Дону местные жители заметили сильное задымления на Зеленом острове к востоку от понтонного моста.

На кадрах очевидцев видно, что возгорание произошло на участке, огороженном забором из профлиста. Сам очаг пожара не видно, как и причину возникновения огня и дыма.

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RostovGazeta уже запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, чтобы выяснить причины и обстоятельства пожара, однако на момент публикации текста комментарий так и не поступил. Данные уточняются.

Ранее в Ростове эвакуировали горожан, посетивших ТЦ «Талер» .

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