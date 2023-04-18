Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На пресс-конференции она рассказала, что в 2023 году шествие не состоится в привычном формате. Вместо этого будет предложено индивидуальное чествование героев: люди смогут разместить портреты своих родственников-ветеранов на автомобилях, одежде и даже в социальных сетях.
В каком именно формате проведут эту акции в Ростове-на-Дону, пока информации не появлялось, она уточняется. Но в городе точно состоится парад Победы.
Ранее стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на празднование 9 Мая.