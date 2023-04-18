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В Ростове-на-Дону могут отказаться от традиционного шествия «Бессмертного полка»

18 апреля 2023, 09:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону могут отказаться от традиционного шествия «Бессмертного полка»
В России, в том числе Ростове-на-Дону, в этом году может не состояться шествия «Бессмертного полка» в привычном формате, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева

На пресс-конференции она рассказала, что в 2023 году шествие не состоится в привычном формате. Вместо этого будет предложено индивидуальное чествование героев: люди смогут разместить портреты своих родственников-ветеранов на автомобилях, одежде и даже в социальных сетях.

В Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году
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В каком именно формате проведут эту акции в Ростове-на-Дону, пока информации не появлялось, она уточняется. Но в городе точно состоится парад Победы. 

Ранее стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на празднование 9 Мая. 

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