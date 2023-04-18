На пресс-конференции она рассказала, что в 2023 году шествие не состоится в привычном формате. Вместо этого будет предложено индивидуальное чествование героев: люди смогут разместить портреты своих родственников-ветеранов на автомобилях, одежде и даже в социальных сетях.