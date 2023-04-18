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В Ростове отказались от «Бессмертного полка», а улицы заполонили странные листовки

18 апреля 2023, 15:27
Фото: 1MI
В Ростове отказались от «Бессмертного полка», а улицы заполонили странные листовки
В Ростовской области изменят формат «Бессмертного полка», пока в Ростове расклеивают листовки подозрительного содержания и попрощались с любимым медвежонком Айкой.

Птенцу пора покинуть гнездо

Гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова объявила, что в Москву из Ростова наконец перевезли белую медведицу Айку, родившуюся в 2020 году.

Воспитанницу Ростовского-на-Дону зоопарка перевозили под общей анестезией в сопровождении нескольких специалистов, теперь медведице предстоит привыкнуть к новому жилищу.

Сотрудники зоопарка сообщили, что Айка проведет под карантином месяц, в течение которого вольер будет закрыт баннером. В этом время Айка будет свободно совершать прогулки и купаться в бассейне.

«Бессмертный полк» в новом формате

Одна из сопредседателей в Центральном штабе ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на днях объявила, что в России, в том числе Ростове-на-Дону, в этом году могут изменить традиционный формат акции.

Фото: donland.ru
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Вместо обычного шествия «Бессмертного полка» россиянам предлагают демонстрировать портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на своей одежде, транспортных средствах и страницах в соцсетях.

Уже к вечеру 18 апреля стало известно, что акцию в привычном формате в Ростове отменили из-за требований безопасности участников.

Игра на эмоциях

В Ростове неизвестные лица расклеили листовки, касающиеся участников спецоперации. На объявлении жителям Ростовской области, не желающим участвовать в СВО, предлагают передать персональные данные неизвестному кругу лиц посредством специального QR-кода. При этом целей передачи данных неизвестные не указали, оставив одну лишь ссылку на Telegram-бот.

Автор фотографий предположил, что листовки развесили «любители Украины», а сам QR-код и бот вполне могут быть вредоносными. Ростовчанин призвал земляков к осторожности, чтобы они не допускали передачи своих данных третьим лицам.

Фото: Читатель RostovGazeta
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