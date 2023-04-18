По информации 161.ру, автобус, направлявшийся из Донецка в Ростов, был задержан на КПП «Матвеев Курган» с взрывчаткой в салоне. Издание уточнило, что в автобусе нашли около 200 граммов белого порошка, который является более мощным, чем тротил.