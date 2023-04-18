Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По информации 161.ру, автобус, направлявшийся из Донецка в Ростов, был задержан на КПП «Матвеев Курган» с взрывчаткой в салоне. Издание уточнило, что в автобусе нашли около 200 граммов белого порошка, который является более мощным, чем тротил.
«О взрывчатке было известно заранее и ее ждали. На пропускном пункте транспорт остановили и проверили рентгеном», — пишет издание.
Отмечается, что возбудили уголовное дело, но официальных комментариев о случившемся не было, информация уточняется.
До этого два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области.