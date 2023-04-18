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В Ростовской области автобус, в котором нашли взрывчатку, ждали заранее

18 апреля 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростовской области о взрывчатке, которую нашли в автобусе, было известно заранее, сообщают СМИ.

По информации 161.ру, автобус, направлявшийся из Донецка в Ростов, был задержан на КПП «Матвеев Курган» с взрывчаткой в салоне. Издание уточнило, что в автобусе нашли около 200 граммов белого порошка, который является более мощным, чем тротил.

«О взрывчатке было известно заранее и ее ждали. На пропускном пункте транспорт остановили и проверили рентгеном», — пишет издание.

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Отмечается, что возбудили уголовное дело, но официальных комментариев о случившемся не было, информация уточняется.

До этого два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области.

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